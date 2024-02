Vencorr, Austral Education Group e Rice University unem forças em projeto

A insurtech brasileira Vencorr, especializada no mercado de seguros agrícola e de construção, anunciou a continuação de uma parceria estratégica duradoura com a Austral Education Group e a Rice University, situada em Houston, Texas. Esta colaboração, que agora celebra a sua terceira participação, consolida a relação entre as instituições e sublinha o compromisso da empresa com a inovação e a excelência.

O projeto para 2024, envolvendo estudantes de MBA da Jones Graduate School of Business at Rice University, faz parte do programa Global Field Experience e está focado em explorar como a tecnologia proprietária da Vencorr pode servir como uma aliada para os parceiros de distribuição. Este marco importante reflete o esforço da insurtech em fortalecer e expandir suas capacidades através de parcerias estratégicas, ao mesmo tempo em que proporciona uma experiência educacional enriquecedora para os futuros líderes do setor.

Sobre a parceria

A parceria é fruto do programa internacional do Austral Education Group, no qual empresas de todo o mundo enviam propostas de projetos a serem analisadas e selecionadas por universidades e faculdades afiliadas ao grupo. O projeto da Vencorr foi escolhido pela equipe da Jones Graduate School of Business at Rice University, destacando-se por seu potencial inovador e impacto transformador para o mercado de seguros.

Benefícios para a Vencorr

A colaboração proporcionará à insurtech análises e insights valiosos dos estudantes de MBA, para contribuir com o planejamento estratégico do Sistema Atriuz, tecnologia proprietária da Vencorr, em um agente crucial de crescimento para a empresa. Este projeto não apenas oferece uma perspectiva externa e acadêmica sobre nossos desafios, mas também abre caminho para soluções inovadoras e estratégias de crescimento sustentável do nosso mercado.

Cronograma do projeto

O projeto terá início oficialmente em 28 de fevereiro, seguindo um cronograma detalhado que inclui uma fase intensiva de trabalho em São Paulo entre os dias 27 de abril e 3 de maio. Durante este período, reuniões presenciais no espaço Inovabra permitirão ajustes finais antes da apresentação conclusiva em 3 de maio.

N.F.

Revista Apólice