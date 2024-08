Mapfre participa de congresso de cooperativismo de crédito

Até o dia 9 de agosto a Mapfre marca presença no 15º Congresso Brasileiro de Cooperativismo de Crédito – Concred, que acontece Expominas BH, em Belo Horizonte. O congresso deve reunir mais de 6 mil participantes do Brasil e de outros países da região, incluindo dirigentes de cooperativas de crédito, conselheiros, gestores, estudantes, acadêmicos, lideranças sociais e outros representantes do mercado cooperativo.

A programação do evento abrange uma série de atividades, como debates, feiras de negócios, workshops e espaços dedicados à capacitação e networking. A Mapfre tem um estande para promover relacionamento, atividades de intercooperação e compartilhar informações sobre seus produtos e serviços voltados para a proteção dos negócios.

Para Luciano Bezas, diretor de canais estratégicos e de cooperativas da Mapfre, a participação no Concred reforça o compromisso da companhia com a sustentabilidade no setor financeiro cooperativista.

“A Mapfre apoia e fomenta o cooperativismo. Estar presente neste evento é uma excelente oportunidade para estreitar relações com as cooperativas e os participantes, conhecer suas demandas, além de discutir novas tendências e tecnologias que estão moldando o futuro desse setor, que é um grande gerador de renda e negócios”, afirma Bezas.

Este ano, o congresso tem como temática central a sustentabilidade humana e os desafios para a construção do futuro em tempos de transformação. No dia 8, o presidente da Central Sicredi Sul/Sudeste, Márcio Port, autor do livro ‘Cooperativismo Financeiro: Uma História de Propósito’ estará no estande da Mapfre para uma sessão de autógrafos.