Um coração gigante na sede da Unimed Nacional

Para celebrar os 26 anos, a Unimed Nacional promove a pintura de um coração enorme em sua sede, em São Paulo. A obra, da artista plástica Chris Matos, integra a exposição Art of Love e poderá ser vista por quem passar nas imediações da avenida Paulista

A artista plástica vai pintar na entrada da sede da Unimed Nacional, na rua Frei Caneca, 1.355, em São Paulo, um coração gigante – de 1,40 m de altura x 1,69 m de largura – feito em resina. A obra ainda conta com uma base de 50 centímetros, o que a deixa com 1,90 m de altura ao total.

Além de marcar a comemoração dos 26 anos da operadora de planos de saúde, a obra integra a Art of Love, uma das maiores exposições urbanas ao ar livre do Brasil que, este ano, aborda o tema “Amor por SP”.

Os corações da mostra vão de encontro ao mote da campanha de aniversário da cooperativa: “26 anos e contando cada pulsar da vida”. “O coração simboliza o sentido que damos ao nosso cuidado e a paixão pelo o que fazemos”, afirma Luiz Paulo Tostes Coimbra, presidente da Unimed Nacional que vai estar presente na confecção da obra de Chris Matos.

A Unimed Nacional é a patrocinadora master da Art of Love, realizada pela Artery, empresa que é referência em promover grandes exposições de arte urbana no mundo, como a Jaguar Parade, CowParade e Elephant Parade.

“Cuidamos das pessoas de forma integral, aliando saúde física e emocional”, afirma Luiz Paulo Tostes Coimbra. “Por isso, é um grande prazer para nós apoiar iniciativas como esta, que mobiliza as pessoas em prol da arte e aponta para questões ligadas também à saúde do coração, órgão vital do ser humano.”

Natureza no caos

Em seu trabalho, intitulado Selva, só não de pedra, Chris Matos representa construções icônicas da capital paulista, como a Ponte Estaiada Octavio Frias de Oliveira e o edifício Altino Arantes, o “Banespão”, em meio à vegetação para mostrar “esse potencial de se estar imerso na natureza, mesmo em uma metrópole tão caótica e movimentada como São Paulo”.

“São Paulo é uma cidade cheia de prédios, asfalto e concreto, mas, também, possui praças e parques incríveis”, diz Chris Matos. “Vai ser muito bacana colorir um coração enorme pertinho da avenida Paulista.”

A artista é conhecida por empregar elementos da natureza em suas criações, misturando suas formas essencialmente curvas com linhas retas e simplificando ao máximo a representação até chegar apenas no essencial. Com o uso das cores, sua intenção é trazer vida e alegria aos ambientes e às pessoas.

Suas telas e murais estão presentes em várias cidades brasileiras, colorindo residências, espaços públicos e comerciais. Em 2019, chegaram a outros continentes,

com trabalhos no Borgo Museu Castagno di Piteccio, na Itália, e no festival Hands off the Wall, na Alemanha.

Em 29 de agosto, a obra de Chris Matos vai ser transportada para a sede administrativa da Unimed Nacional, no Tatuapé, e ficará exposta até 5 de setembro, quando ganhará as ruas da cidade e se juntará a outras 40 obras, de 28 artistas, que integram a Art of Love.

A exposição a céu aberto termina em 30 de setembro. Na sequência, será realizado o leilão de todas as obras e a renda arrecadada será destinada aos projetos de impacto social da ONG Gerando Falcões. Das obras que irão a leilão, 20 são patrocinadas pela Unimed Nacional – oito inéditas e 12 de acervo.

Pintura Selva, só não de pedra

Artista Chris Matos

20/8, a partir de 13h

Sede da Unimed Nacional

Rua Frei Caneca, 1.355, Consolação, São Paulo (SP)