Unimed Nacional patrocina Art of Love em São Paulo

A Unimed Nacional vai patrocinar a exposição Art of Love em São Paulo. Corações enormes feitos de resina e pintados por diferentes artistas plásticos vão ficar expostos gratuitamente de 6 a 31 de agosto nos shoppings participantes da segunda edição da exposição Art of Love, que este ano aborda o tema “Amor por SP”.

No mesmo local, os visitantes podem apreciar também Seu abraço é casa, de Gislaine Martins, a Gim Arts, inspirada no amor e no aconchego, que, segundo ela, são respectivamente sentimento e sensação que podem ser encontrados no lar. Já Coragem, de Agatha de Faveri, está sendo exibida no Grand Plaza Shopping, no centro de Santo André, no ABC paulista.

As três pinturas são patrocinadas pela Unimed Nacional, sexta maior operadora de planos de saúde do país. Além desses trabalhos, a cooperativa apoia outras cinco obras inéditas, somando oito ao total.

A união nunca foi tão importante, obra de Bruno Badaró, produzida com spray e tinta acrílica, poderá ser vista no Shopping Cidade São Paulo, na avenida Paulista.

“Cuidamos das pessoas de forma integral, aliando saúde física e emocional”, afirma Luiz Paulo Tostes Coimbra, presidente da Unimed Nacional. “Por isso, é um grande prazer para nós apoiar iniciativas como esta, que mobiliza as pessoas em prol da arte e aponta para questões ligadas à saúde do coração, símbolo e órgão vital do ser humano.”