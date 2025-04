Pier faz parceria com Seguralta e promete seguro auto mais barato

A Pier fez uma parceria com a Seguralta, maior rede de franquias de corretoras de seguros do Brasil, para ofertar seu produto de seguro auto por intermédio de mais de 1800 franqueados. Após um período positivo de testes, a seguradora está pronta para estreitar a relação com os profissionais, ao oferecer um portal que visa facilitar o trabalho dos corretores na hora da cotação, venda e gestão de apólices de seguro automóvel. São mais de 56 anos de experiência da Seguralta, atendendo mais de 270 mil clientes em todo o Brasil.

“Com expertise, proximidade com os clientes e capacidade de oferecer consultoria especializada, os corretores desempenham um papel fundamental na distribuição de seguros no Brasil. Eles são essenciais para levar produtos inovadores e acessíveis a um público cada vez maior”, afirma Camila Kataguiri, co-CEO da Pier. “A parceria com a Seguralta reforça nosso compromisso em apoiar e fortalecer esse canal, garantindo que os profissionais tenham à disposição um seguro auto diferenciado, que alia simplicidade, tecnologia e uma experiência fluida, tanto para o corretor, quanto para o segurado”, completa a executiva.

A parceria é um marco na atuação da Pier no canal corretor. Gradativamente, a seguradora tem ampliado a quantidade de corretores parceiros por meio do Portal do Parceiro, permitindo que os profissionais façam a jornada de cotação e contratação de forma rápida e descomplicada, mantendo total controle e proximidade com o cliente. O seguro automóvel tem preços até 20% abaixo da média de mercado, com os sinistros mais rápidos do setor e pagamento parcelado em até 12x sem juros para os planos anuais completo (compreensivo) ou com coberturas totalmente personalizáveis (podendo combinar entre roubo-furto, perdas parciais, totais, contra terceiros e assistências 24h, bem como vidros e carro reserva). Além disso, os corretores têm atendimento exclusivo, comissões antecipadas e customizáveis de acordo com o perfil de cada cliente.

“Queremos apoiar o corretor para entregar mais tranquilidade e segurança ao seu cliente. Com essa parceria, queremos oferecer ainda mais ferramentas para potencializar o seu trabalho e fortalecer a relação de confiança com seus segurados”, diz Igor Mascarenhas, fundador e CEO da Pier. O portal foi desenvolvido em colaboração com corretores parceiros da empresa, ao ouvir suas necessidades, até conseguir entregar funcionalidades que aprimorem e simplifiquem a venda e gestão de suas carteiras.

“Com a entrada da Pier na rede, reforçamos nossa busca constante por inovação e por produtos que proporcionem uma melhor experiência aos segurados”, afirma Gustavo Zanon, CEO da Seguralta. Nos próximos meses, Pier e Seguralta seguirão acompanhando a evolução da parceria, garantindo treinamentos e suporte contínuo aos corretores franqueados, com uma experiência 100% digital. “Dessa forma, estamos reforçando nosso compromisso em levar soluções inovadoras e acessíveis ao canal corretor e também aos clientes da Seguralta”, finaliza Mascarenhas.