Brasilprev celebra 31 anos com a liderança de mercado

A Brasilprev, especialista e líder de mercado em previdência privada, conta com uma trajetória de crescimento e evolução, com o propósito de transformar o jeito como o brasileiro prepara o seu futuro, promovendo o desenvolvimento sustentável. Neste mês a empresa celebra o 31º aniversário, com patrimônio superior a R$ 416,8 bilhões (28% de market share), representando um aumento de 12% em relação ao mesmo período do ano anterior.

“Desde que cheguei à companhia em 2017, tenho acompanhado com muito orgulho a transformação contínua da Brasilprev em todos os aspectos, seja do ponto de vista dos resultados, seja no impacto social que tem gerado. Essa evolução é fruto de uma construção coletiva dos nossos times e parceiros, que trabalham para oferecer a melhor assessoria e soluções aos nossos mais de 2,6 milhões de clientes”, destaca Ângela Assis, presidente da Brasilprev.

Neste último semestre, a arrecadação dos planos de previdência alcançou a marca de R$ 29,4 bilhões, representando um crescimento de 8,2% frente ao mesmo período do ano passado, fator que manteve a empresa em primeiro lugar também no ranking de arrecadação total.

Dados, Inteligência Artificial e Negócios Digitais

A Brasilprev tem investido continuamente em maturidade digital com o objetivo de aprimorar o atendimento ao cliente, gerar resultados e otimizar a eficiência operacional. A recente fusão na área de Dados e Negócios Digitais apresentou um saldo positivo neste último ano.

O volume arrecadado a partir de canais digitais, como contratações, portabilidades e aportes, atingiu a marca de R$ 1 bilhão, com 41% de aumento em relação ao mesmo período em 2023. E o número de vendas também subiu, alcançando R$ 681 milhões, 28% a mais do que o ano anterior. Os negócios via canais digitais avançaram significativamente, fechando o segundo trimestre com uma participação de 4,24% nas arrecadações.

Além disso, a adoção de inteligência artificial também segue progredindo na companhia, com a utilização de bots de IA generativa para apoio ao processo de assessoria e aplicações de Optical Character Recognition (OCR) para leitura de documentos.

DNA de inovação

A Brasilprev também tem se destacado pelo fortalecimento da cultura de inovação nos negócios. Neste ano, figurou na lista das 20 instituições mais inovadoras do país, do MIT Technology Review Brasil, prêmio promovido pela plataforma de conteúdo do Instituto de Tecnologia de Massachusetts, dos Estados Unidos.

Além disso, os avanços em inteligência artificial foram reconhecidos a partir de trabalho apresentado em um dos maiores eventos de IA do mundo, o Data & AI Summit, promovido pela Databricks no último mês de junho. Dentre os mais de 700 clientes da empresa no Brasil, a Brasilprev foi uma das quatro com trabalhos reconhecidos.