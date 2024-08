A partir do dia 30 de agosto, clientes dos cartões de crédito Porto Bank terão desconto de 15% na aquisição de ingressos para o GP São Paulo 2024, que acontecerá de 1 a 3 de novembro no autódromo de Interlagos. É a terceira vez que o Porto Bank é o banco oficial e oferecerá aos clientes benefícios exclusivos, para acompanhar a corrida diretamente da Arquibancada Porto e acessar o espaço exclusivo, uma área de entretenimento com diversas ativações e experiências únicas.

A Porto criou uma experiência para que os clientes do Cartão de Crédito Porto Bank possam assistir ao GP São Paulo em um ambiente diferenciado. Além das atrações já consagradas, como uma roda-gigante de 36 metros e simuladores de corrida para os amantes de velocidade, teremos distribuição de gifts colecionáveis, venda de produtos licenciados, diversas opções de alimentos e bebidas, música boa garantida, e uma grande área de entretenimento para toda a família. Serão mais de 4 mil lugares cobertos, com telão de transmissão em um espaço acessível e seguro.

“Junto com o GP São Paulo queremos cada vez mais construir um espaço de experiências únicas, unindo todo o cuidado da Porto, com a velocidade e emoção da maior categoria do automobilismo mundial. Temos uma vista privilegiada, ambiente agradável e organizado para famílias e fãs da corrida, entretenimento, itens colecionáveis e experiências fantásticas para que os clientes do Cartão de Crédito Porto Bank possam sentir na pele todo o nosso cuidado, dentro e fora das pistas”, comenta Oliver Haider, Superintendente de Marketing da Porto.

A venda de ingressos para a Arquibancada Porto é exclusiva para clientes dos Cartões de Crédito Porto Bank, que poderão parcelar o valor do ingresso em até 10 vezes sem juros. O valor inicial do ingresso para a área exclusiva é de R$ 2.030,00 (entrada inteira) ou R$ 1.015,00 (meia entrada). Com o desconto, o preço passa a ser de R$1.725,50 (entrada inteira) ou R$ 862,75 (meia entrada)*.

Isenção do IOF com o Cartão de Crédito Porto Bank

Vale lembrar que o Cartão de Crédito Porto Bank é o primeiro do mercado a zerar o IOF para compras internacionais. O benefício vale para todos os clientes, pessoas físicas, novos e atuais, e para todos os Cartões, independentemente da bandeira ou categoria: Gold, Platinum, Mastercard Black e Visa Infinite. Para aproveitar o benefício, basta acessar o app Porto e realizar o aceite, sem custo. Aproveite!

*Os ingressos estão sujeitos a disponibilidade. A quantidade de ingressos de meia entrada também é limitada à quantidade de 40% prevista por lei.

Serviço:

Venda exclusiva Porto Bank – Arquibancada Porto: Formula 1 Lenovo Grande Prêmio São Paulo 2024:

Data da venda: a partir do dia 30 de agosto às 12h

Local: https://www.eventim.com.br/f1saopaulo

Público: Clientes dos Cartões de Crédito Porto Bank