Mapfre alerta clientes e corretores sobre golpes de seguros

A Mapfre, companhia global do mercado segurador e financeiro, alerta seus clientes, corretores de seguros e o público em geral sobre a atuação de pessoas que se passam por corretores autorizados da Mapfre, oferecendo falsos serviços de seguros de cargas.

Esses indivíduos têm abordado consumidores por meio de mensagens e anúncios em sites de marketplaces na internet, oferecendo oportunidades de trabalho para entregas de mercadorias, condicionando o início das atividades à instalação de rastreadores nos veículos e à contratação de apólices de seguro, mediante pagamentos para terceiros. Trata-se, no entanto, de uma fraude cujo objetivo é obter recursos financeiros das vítimas.

A Mapfre reforça que todas as suas comunicações oficiais e negociações de seguros são realizadas apenas por corretores devidamente credenciados pela companhia e distribuidores autorizados. A companhia também não oferece seguro de cargas para pessoa física.

Para garantir a segurança do público, a seguradora orienta que, ao ser contatado por alguém se identificando como corretor ou funcionário da Mapfre, o consumidor siga os seguintes passos:

Verifique a identidade do corretor: Solicite o número de registro do corretor e entre em contato com a Mapfre para confirmar a veracidade das informações.

Desconfie de ofertas vantajosas demais: Desconfie de propostas com condições muito abaixo do mercado ou que exijam pagamentos imediatos.

Não forneça dados pessoais ou financeiros: Nunca forneça informações sensíveis sem antes confirmar a legitimidade do contato.

Confira o nome do favorecido na hora de realizar um PIX: Certifique-se de que o nome do beneficiário está correto.

Desconfie de contatos via WhatsApp: Imagens de falsos funcionários da Mapfre podem estar sendo usadas indevidamente por fraudadores.

Redobre a atenção para anúncios que visam agregar veículos para transporte: Seja cauteloso com ofertas de rotas ou quantidade de entregas diárias excessivamente atrativas.

Fique atento ao e-mail: Os e-mails oficiais da Mapfre possuem os domínios: mapfre.com e mapfre.com.br. Qualquer outro é fraude.

A Mapfre destaca que não solicita depósitos antecipados para a contratação de seguros e que todos os pagamentos devem ser realizados apenas através de meios oficiais, como boletos bancários emitidos pela própria seguradora.

Caso identifique uma abordagem suspeita ou tenha sido vítima de uma tentativa de golpe, o consumidor deve entrar em contato imediatamente com o serviço de atendimento ao cliente da Mapfre pelos telefones 0800 112 8000 ou 0800 775 5045 (exclusivo para pessoas com deficiência auditiva e de fala) que funcionam 24 horas por dia. O Canal de Denúncias da companhia também está à disposição pelo telefone 0800-775-7333 ou online no site.