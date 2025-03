Novo seguro facilita acesso à proteção contra riscos cibernéticos 

A proteção cibernética é uma preocupação crescente entre empresas ao redor do mundo. Segundo um estudo global da consultoria PwC, realizado com executivos de negócios, tecnologia e segurança das maiores empresas do planeta, reduzir os riscos cibernéticos foi a principal prioridade em 2024. A pesquisa também mostrou que as grandes violações estão crescendo em número, escala e valor. A porcentagem daqueles que relataram custos de US$ 1 milhão ou mais em sua pior violação nos últimos três anos passou de 27% em 2023 para 36% em 2024.

Falando especificamente do Brasil, um relatório da empresa Nestcout mostrou que o país sofreu 372.825 ataques cibernéticos no primeiro semestre do ano passado – um aumento de 4,3% em relação à segunda metade de 2023. Já segundo informações da Sophos, uma empresa britânica que fornece software e hardware de segurança, 83% das companhias que sofreram ataques hackers no Brasil em 2023 pagaram resgates, sendo que o valor médio desembolsado por cada uma foi superior a R$ 6 milhões.

Por melhor que seja a prevenção, é preciso confiar na recuperação.

Diante deste cenário, a SRO Brokers, consultoria especializada em soluções de seguros, está promovendo uma oportunidade pioneira no mercado brasileiro: o Cyber Revolution, uma solução completa contra ataques cibernéticos. Esta solução oferece o Seguro de Riscos Cibernéticos da AIG e soluções proativas de segurança cibernética da Dell Technologies, para ajudar a reduzir riscos e melhorar a maturidade.

“O Cyber Revolution foi criado com o objetivo de facilitar o acesso ao seguro de riscos cibernéticos por empresas de diferentes portes. Poder contar com a colaboração de duas marcas que são referências globais no segmento, como AIG e Dell, é fundamental para oferecer ao mercado um produto de qualidade, que auxilie os clientes tanto na proteção quanto na recuperação. Afinal, sabemos que mesmo com um bom trabalho de prevenção, o risco de sofrer um ataque cibernético sempre existe. Por isso, as empresas devem estar cada vez mais atentas na contratação de uma solução de seguros que realmente proteja a continuidade do negócio”, diz Carlos Salgado, fundador e CEO da SRO Brokers.

Esta oportunidade é para clientes das soluções de cybersecurity da Dell, que são elegíveis para condições especiais ao contratar o Seguro de Riscos Cibernéticos da AIG. A apólice cobre perdas financeiras e danos a terceiros decorrentes de ataques virtuais maliciosos, ou mesmo de incidentes decorrentes de erros ou negligências causados internamente na companhia, que resultem em vazamento de dados e outros danos ligados ao sigilo da informação.

“Entre as vantagens de adquirir um pacote de benefícios do Cyber Revolution estão o menor custo e a maior aceitação de risco em comparação com a contratação tradicional do seguro de riscos cibernéticos”, completa Salgado.

Pacotes de benefícios – O Cyber Revolution possui três diferentes categorias, com pacotes de benefícios exclusivos voltados para empresas de diversos portes:

– Bronze: solução pensada para empresas com orçamento limitado, oferece monitoramento, detecção e resposta 24 horas por dia, 7 dias por semana a incidentes cibernéticos;

– Prata: desenvolvido para companhias de médio porte com necessidade de aumentar sua maturidade cibernética, esse pacote possui buscas de ameaças, ações de resposta e remediação remota, análise trimestral com discussão e orientação sobre postura de segurança, detecção de ameaças e alertas de investigações e, em caso de ataque, início da resposta a incidentes remota;

– Ouro: pacote para empresas com alto risco de ataques cibernéticos e necessidade de proteção abrangente, oferece infraestrutura moderna e inteligente voltada para isolar dados essenciais, identificar atividades suspeitas e acelerar a recuperação de informações.