Seguradora ALM contempla novos sorteados no Rio de Janeiro

No mês de junho, a Seguradora ALM e a Rio Pax Assistência realizaram um novo sorteio através do seu perfil no Instagram, e efetuou duas contemplações para um café da manhã no Belmond Copacabana Palace. O professor universitário Francisco Junior, morador do Rio de Janeiro, e a autônoma, Fabíola Remolledo, de Búzios, foram os contemplados na ação que faz parte do Projeto Vida Longa. A diretora de operações, Simoni Cavalcanti, esteve presente para recepcionar os vencedores.

“A Seguradora ALM mantém as ações do Projeto Vida Longa, com o objetivo de reforçar a importância dos hábitos saudáveis no cotidiano, por focar na prevenção a saúde em todos os aspectos. Os nossos sorteios acontecem mensalmente, e qualquer pessoa pode participar. É só seguir a nossa página no Instagram e acompanhar as promoções divulgadas no perfil”, declarou Simoni Cavalcanti.

De acordo com as informações divulgadas pela Associação Nacional de Atenção ao Diabetes (ANAD), se alimentar bem durante o café da manhã é essencial. Cientistas publicaram no Medical News Today efetuaram uma revisão sistemática em 14 estudos, onde comprovaram que uma boa alimentação na primeira alimentação do dia, podem prevenir doenças cardíacas, diabetes, derrame, pressão alta, obesidade abdominal, colesterol de lipoproteína de baixa densidade (LDL) elevado e morte cardiovascular.

O Projeto Vida Longa promove sorteios mensais no perfil da Seguradora ALM no Instagram. A iniciativa conta com a veiculação da série Planos Seguros com a ALM, na Rádio BandNews FM-RJ, onde diversos especialistas apresentam informações relevantes e práticas de hábitos saudáveis, onde auxiliam a jornada em busca da qualidade de vida.