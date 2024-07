Generali GC&C anuncia parceria estratégica com a SRS Altitude

A Generali Global Corporate & Commercial (GC&C) anuncia uma parceria estratégica com a SRS Altitude, a primeira Managing General Underwriter (MGU) europeia especializada em Transferência Alternativa de Risco (ART). O acordo marca a entrada da GC&C no segmento de soluções de (Res)seguro Estruturado dentro do mercado de ART, alinhando-se com a ambição da GC&C de aprimorar sua proposta de valor neste segmento.

Por meio desta colaboração, GC&C irá aprimorar suas ofertas de ART & Captive e expandir sua base de clientes em várias linhas de negócios, além de permitir que GC&C aproveite inúmeras oportunidades de venda cruzada, fortalecendo assim sua proposta de valor.

Christian Kanu, CEO da Generali Global Corporate & Commercial, afirmou: “Estou orgulhoso desta parceria com a SRS Altitude e estou convencido de que ela representa uma oportunidade única para fortalecer ainda mais nossa oferta de Transferência Alternativa de Risco. Este acordo aumentará as oportunidades de venda e fortalecerá nossa proposta de valor geral. Graças a esta colaboração e ao nosso alcance global e expertise, seremos capazes de fornecer os melhores serviços da categoria aos nossos clientes”.

Já Loredana Mazzoleni Neglén, CEO da SRS Altitude, comentou: “A SRS Altitude aproveitará a capacidade de resseguro dedicada, o alcance global e a excelência técnica da Generali Global Corporate & Commercial para fornecer soluções de ART personalizadas para clientes corporativos. Nossas forças combinadas fornecerão expertise e capital excepcionais, atendendo às necessidades únicas dos clientes”.