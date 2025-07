ConsegNNE une sindicatos de 16 Estados

EXCLUSIVO – A Fenacor, juntamente com 13 Sindicatos de Corretores de Seguros, irá organizar o 6º ConsegNNE – Congresso dos Corretores de Seguros do Norte e Nordeste, nos dias 13 e 14 de março de 2026, com o tema A Inovação Construindo Relacionamentos e Negócios. Armando Vergilio, presidente da Fenacor, disse que a tecnologia é a essência das transformações tecnológicas pelas quais o mercado está passando. “A inovação é a criadora de pontes entre corretores, clientes e seguradoras, aproximando as pessoas e melhorando a relação com todos os agentes do mercado”.

A grande novidade da próxima edição é a participação das entidades que representam 16 estados das regiões Norte e Nordeste, diminuindo a disputa dos Sindicatos pelas verbas das seguradoras. O evento será liderado pelo Sindicato dos Corretores de Seguros da Bahia, junto com a Federação Nacional dos Corretores de Seguros e a Escola de Negócios e Seguros.

Vergilio ressaltou os predicados da cidade de Salvador/BA, com grande relevância histórica e econômica. O evento deve ocorrer no Centro de Convenções de Salvador, com a presença de mais de três mil e quinhentos corretores de seguros. O presidente informou que já existem parceiros definidos, que deverão ocupar todo o espaço, com salas de negócios, plenárias e espaço para refeições, além do espaço para exposição.

A feira terá limitação de 30 estandes, com vários já confirmados. A programação vai aliar parte técnica, de capacitação, com a feira das companhias seguradoras e também os momentos de congraçamento. Quatro cotas de patrocínio Master já estão fechadas, mas ainda há disponibilidade para empresas que queiram divulgar suas marcas para os profissionais. Haverá sorteio de quatro veículos. As cotas de patrocínio podem chegar a R$ 590.000,00, dependendo do apetite do patrocinador, que pode expor sua marca desde as bolsas do evento até o transporte dos participantes, entre outras coisas.

Para 2025 a Fenacor irá realizar dois grandes eventos, o ConsegNNE, em março, e o Congresso Brasileiro de Corretores de Seguros, na cidade do Rio de Janeiro, no final do mês de agosto ou início de setembro de 2026 (data a ser definida).

Kelly Lubiato