ISB Brasil celebra 40 anos com associados e ex-presidentes

O Instituto Superior de Seguros e Benefícios Brasil (ISB Brasil) comemorou 40 anos de história e reuniu associados, ex-presidentes e personalidades do mercado de seguros, proporcionando um encontro repleto de agradecimentos, boa companhia e lembranças memoráveis.

A celebração teve início com a apresentação de um vídeo que contou a trajetória do ISB Brasil desde sua fundação, quando ainda se chamava Clusvip PR, passando pela fase como CVG PR, até se tornar a instituição que é hoje, o ISB Brasil. O vídeo destacou as mudanças e conquistas ao longo das décadas.

A atual presidente do ISB Brasil, Paula Eckhardt, demonstrou gratidão e abriu o evento reforçando a importância do Instituto e de todos os profissionais que dedicaram o seu tempo para construir esta história.

“Agradeço pelo privilégio de estar aqui hoje com vocês, presidindo uma instituição que atinge esse marco de longevidade. Representar todas as pessoas que contribuíram de maneira única e valiosa nessa trajetória é uma honra. Sabemos que os resultados e avanços são conquistas em equipe. Portanto, expresso meu sincero agradecimento a cada membro da diretoria atual e a todos os nossos associados pelo apoio, estendendo também a todas as pessoas e instituições que fazem parte dessa história.”

Paula Eckhardt também agradeceu a presença dos representantes das instituições parceiras, como Ramiro Fernandes, representando o Sindseg PR/MT, Guilherme Bini, presidente do Sindseg RS e diretor da MAPFRE Seguros, Fausto Dórea, presidente do Clube de Seguradores da Bahia, e Wilson Pereira, presidente do Sincor PR. O evento ainda teve homenagens aos ex-presidentes presentes, destacando seus legados e contribuições:

Paulo Antônio Eckhardt (gestão 1988/1989) refletiu sobre os desafios iniciais e as conquistas da fundação do Clusvip PR. “Não era uma ideia original criar o Clusvip PR, já que outros clubes existiam, mas na época, o mercado de seguros de vida estava em plena expansão e precisava de uma instituição representativa. A fundação do clube foi um marco para unir profissionais e empresas do ramo vida“.

José Amilton Chemin (gestão 1992/1993) expressou sua satisfação em participar da celebração: “É uma satisfação estar aqui recebendo essa homenagem. Fiz parte dessa história desde o início, passando por muitos desafios para sustentar o clube. Hoje, ver o crescimento e a evolução do ISB é gratificante. Parabéns a todos pela trajetória de sucesso.”

David Novloski (gestão 2013/2017) enfatizou a importância da coragem e inovação: “A mensagem que deixo para a nova geração é que tenham coragem de fazer mudanças e dar passos diferentes. Isso promove a evolução, mantendo nossas raízes. É fundamental estarmos juntos, trocando experiências e fortalecendo nossos laços.”

César Heli de Oliveira (gestão 2018/2020) destacou a importância da pesquisa e inovação no mercado de seguros: “Durante minha gestão, a mudança de nome foi um marco. Nosso objetivo era incentivar mais pesquisas e estudos. Acredito que o mercado de seguros ainda tem muito potencial a ser explorado e, sem pesquisa, não avançamos. Agradeço a todos que contribuíram para o crescimento do ISB Brasil.”

Joceli Pereira (gestão 2020/2022) expressou sua gratidão e reconhecimento: “Hoje, quero agradecer ao mercado de seguros, que me proporcionou conhecer uma nova família. Agradeço a todos pela confiança e generosidade. Durante a pandemia, o ISB ultrapassou fronteiras, expandindo conhecimentos e sempre buscando inovação.”

Durante a celebração, o ISB Brasil recebeu homenagens do Sindseg PR/MT e da Tokio Marine Seguradora, ressaltando a importância da instituição no avanço e modernização dos serviços de seguros no país. O evento foi uma oportunidade para refletir sobre as conquistas passadas e debater os desafios e oportunidades do mercado.

A trajetória do ISB Brasil é marcada por uma constante reinvenção. Desde a sua fundação como Clusvip PR, passando pelo CVG PR até se tornar o ISB Brasil, a instituição se destacou por fomentar a cultura de seguros nas áreas de benefícios e, mais recentemente, em todos os segmentos. A inclusão de pesquisa e construção de conteúdo tem sido essencial para mediar, promover e buscar soluções para os desafios do mercado.

Para registrar os 40 anos de existência, foi criado um selo comemorativo que será utilizado como complemento da marca e dos registros do ISB Brasil. Ao final do evento, todos se reuniram para um brinde, celebrando não apenas os 40 anos de história, mas também o futuro promissor da instituição.