Seguro de Frotas cresce 20% em Belo Horizonte, aponta Allianz

A Allianz Seguros registrou, em 2024, um crescimento de 19% na contratação do Seguro de Frotas em Belo Horizonte em comparação com o ano anterior. A mesma tendência foi verificada nos dois primeiros meses de 2025, quando a companhia também alavancou 22% neste segmento localmente.

Alexandro Barbosa, diretor Comercial Regional Minas Gerais e Centro-Oeste da seguradora, destaca que tanto a capital mineira quanto a região metropolitana possuem uma economia diversificada e forte, impulsionada sobretudo pelo setor de serviços e pela indústria, com destaque para as áreas de siderurgia, automobilística e de autopeças. “Todos esses segmentos colocam Belo Horizonte como a quarta cidade mais rica do país e viabilizam a comercialização do seguro de Frotas, especialmente para frotas mistas, que compõem diferentes tipos de veículos como, por exemplo, carros, utilitários, caminhões e motocicletas”, explica.

Na avaliação do executivo, o crescimento do seguro de Frotas em Belo Horizonte reflete a preocupação das empresas com a proteção de seus ativos e a continuidade operacional em um cenário de exposição a riscos como acidentes, roubos e danos a terceiros. Alexandro cita que o seguro é uma solução estratégica para empresas que dependem de veículos em sua operação diária por três motivos. “Primeiro, ele protege contra danos a terceiros, um risco constante em qualquer atividade que envolva trânsito e transporte, o que garante respaldo financeiro e, também, preserva a imagem da empresa frente a eventuais acidentes. Além disso, o seguro de Frotas permite uma gestão simplificada, ao concentrar todos os veículos sob uma única apólice, evitando o trabalho de manter diversos contratos separados. Por fim, esse tipo de cobertura proporciona mais tranquilidade aos funcionários e condutores, que se sentem amparados para desempenhar suas funções com segurança, sabendo que estão protegidos contra imprevistos”.