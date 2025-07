Brasileiros se destacam em evento global da MDRT

O Brasil marcou presença histórica na Annual Meeting 2025 da Million Dollar Round Table (MDRT), maior evento global de excelência em seguros de vida e planejamento financeiro, realizado entre os dias 22 e 25 de junho, em Miami Beach, Estados Unidos. Ao todo, 213 profissionais brasileiros participaram do encontro, representando um crescimento expressivo frente ao total de 288 membros brasileiros atualmente ativos na associação.

“Estamos vendo se tornar realidade o sonho de colocar os brasileiros entre os maiores especialistas em seguros de vida de todo o mundo”, celebra Felipe Sousa, que encerra sua gestão como Country Chair Brazil da MDRT com resultados recordes — e inicia agora um novo ciclo como Zone Chair da MDRT na América Latina até 2027.

Com o tema “Make the Most of It” (Aproveite ao Máximo), o evento reuniu milhares de profissionais de mais de 70 países. A programação incluiu palestras com referências mundiais como Inky Johnson (resiliência e propósito), Molly Fletcher (mentalidade de alta performance) e Sharon Gai (inovação e inteligência artificial). Os conteúdos abordaram desenvolvimento pessoal e profissional, liderança ética, inteligência emocional e estratégias de prospecção e fidelização no mercado de seguros.

Além de painéis técnicos, fóruns regionais e sessões de networking, a agenda contou com ações sociais da MDRT Foundation, como o programa filantrópico em parceria com a Seva Foundation.

“Este ano mostramos ao mundo a nossa força. Fomos 213 brasileiros presentes, e juntos fizemos história. O Brasil não está mais ao lado dos melhores do mundo — nós somos parte dos melhores do mundo. Agradeço imensamente às seguradoras que acreditaram nesse movimento de qualificação do mercado e aos corretores que investiram em sua evolução profissional”, declarou Felipe Sousa. Ele fez questão de mencionar as companhias MetLife, Icatu, Porto, MAG, Prudential, Omint, XP, Bradesco, Azos e Centauro, que apoiaram e levaram seus parceiros ao encontro.

A nova missão de Felipe Sousa será liderar o desenvolvimento da MDRT em toda a América Latina, abrangendo 20 países e mais de 2.500 membros ativos, com foco em expansão e qualificação profissional. “Nosso objetivo é ampliar esse número significativamente, promovendo a cultura da excelência no seguro de vida por toda a região”, afirma.

No Brasil, os esforços de interiorização da MDRT já apresentaram resultados. “Recentemente estive em Belém do Pará, onde até então havia apenas um membro ativo da MDRT. Nessa visita, encontrei pelo menos 10 profissionais com produção suficiente para se tornarem membros. Isso mostra o potencial de crescimento em praças que ainda não conhecem a fundo o movimento”, conta.

Felipe também destaca que, ao assumir a presidência latino-americana, o Brasil seguirá sendo prioridade estratégica. “Estar no Brasil, conhecer o mercado de perto e estar conectado com as MDRT Companies e os corretores nos permitirá promover ainda mais iniciativas sob medida, inspiradas nas melhores práticas internacionais”, afirma. “Vamos trazer mais conteúdo, novas ideias e um olhar mais global para o corretor brasileiro.”

A expectativa para 2026 é otimista: o Brasil caminha para ultrapassar a marca 300 membros da MDRT e planeja chegar a 500 em 2027 — consolidando-se como uma das potências mundiais no movimento de excelência em seguros de vida.