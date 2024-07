Chubb registra lucro líquido de US$ 2,23 bi

A Chubb Limited (NYSE: CB) reportou um lucro líquido de US$ 2,23 bilhões, ou US$ 5,46 por ação, para o trimestre encerrado em 30 de junho de 2024, e um lucro operacional de US$ 2,20 bilhões, ou US$ 5,38 por ação.

Evan G. Greenberg, presidente e CEO da Chubb Limited, comentou: “Tivemos mais um excelente trimestre, que contribuiu para resultados recordes no semestre. O lucro operacional por ação no trimestre cresceu 9,3%, enquanto o lucro operacional recorde no acumulado do ano avançou 15,7%”.

De acordo com o executivo, os resultados de subscrição de P&C no trimestre foram excelentes, apesar do nível mais alto de perdas por catástrofes, com um índice combinado de 86,8%, e suportados por uma lucratividade do ano de subscrição ex-CAT de US$ 1,8 bilhão e um índice combinado de 83,2%.

“O lucro ajustado de investimentos superou US$ 1,5 bilhão, com aumento de quase 26%, um recorde, e ampliamos os ganhos do segmento de vida em cerca de 11,5% em dólares constantes, com o seguro de vida crescendo mais de 15% nas operações internacionais. Produzimos crescimento de dois dígitos na receita de prêmios em todo o mundo, com resultados fortes nas divisões de P&C da América do Norte, P&C Internacional e Seguro de Vida”, detalhou.

Ele acrescentou ainda que as condições de subscrição de P&C comercial são favoráveis, com o segmento de seguros de propriedades naturalmente mais competitivo e os preços de responsabilidade civil mantendo-se estável.

“Observamos que essa tendência em responsabilidade civil é duradoura. A inflação dos custos de sinistros em seguros de calda curta e longa permaneceu estável. As condições de subscrição e o crescimento de linhas de consumo são bastante atraentes, e estamos crescendo a uma taxa de dois dígitos em nosso negócio de linhas pessoais para alta renda na América do Norte, enquanto buscamos um amplo conjunto de oportunidades em A&H e linhas pessoais em todo o mundo.”

Greenberg disse que os prêmios retidos totais da empresa aumentaram 11,8%, com P&C Global subindo 11,2% e Seguro de Vida aumentando 24,5%. Os prêmios na América do Norte cresceram 8%, resultado de um avanço de 12,3% em seguros pessoais de alta renda e 6,7% em seguros comerciais, com linhas de P&C subindo 8,7% e linhas financeiras caindo cerca de 3%.

“No mercado internacional, nossos prêmios aumentaram mais de 15,5%, com seguros comerciais evoluindo 13,3% e seguros de consumo subindo mais de 19%. Ásia-Pacífico, América Latina e o Continente Europeu subiram 32,9%, 13,7% e 10,8%, respectivamente.”

Diante disso, ele considera que a companhia registrou um excelente trimestre com os resultados refletindo a abrangência e profundidade global da empresa. “Estamos confiantes em nossa capacidade de continuar aumentando nossos lucros operacionais a uma taxa superior por meio do crescimento da receita de P&C e margens de subscrição, lucro de investimentos e receita de seguro de vida”, concluiu.

Chubb Limited – Resumo do 2º trimestre – (em milhões de dólares, exceto valores por ação e índices)

(Não-auditado)

(Por Ação) 2024 2023 Variação 2024 2023 Variação Lucro líquido $2.230 $1.793 24,3% $5,46 $4,32 26,4% Ganhos (perdas) líquidos realizados ajustados e outros, líquidos de impostos (63) 244 NM (0,15) 0,58 NM Benefícios de riscos de mercado (ganho) ou perdas, líquidos de impostos 29 7 NM 0,07 0,02 NM Lucro Operacional líquido de impostos $2.196 $2.044 7,5% $5,38 $4,92 9,3% Retorno sobre o patrimônio líquido (ROE) anualizado 14,7% 13,6% Lucro opercional sobre o patrimônio tangível (ROTE) 21,1% 21,0% ROE operacional 13,3% 13,8%

Para os seis meses encerrados em 30 de junho de 2024, o lucro líquido foi de US$ 4,37 bilhões, ou US$ 10,68 por ação, e o lucro operacional foi de US$ 4,41 bilhões, ou US$ 10,78 por ação.

Chubb Limited – Resumo do 1º semestre (em milhões de dólares, exceto valores por ação e índices)

(Não-auditado)

(Por Ação) 2024 2023 Variação 2024 2023 Variação Lucro líquido $4.373 $3.685 18,7% $10,68 $8,84 20,8% Ganhos (perdas) líquidos realizados ajustados e outros, líquidos de impostos 31 79 (60,8)% 0,08 0,19 (57,9)% Benefícios de riscos de mercado (ganho) ou perdas, líquidos de impostos 8 122 (93,4)% 0,02 0,29 (93,1)% Lucro Operacional líquido de impostos $4.412 $3.886 13,5% $10,78 $9,32 15,7% Retorno sobre o patrimônio líquido (ROE) anualizado 14,5% 14,3% Lucro operacional sobre o patrimônio tangível (ROTE) 21,6% 20,2% ROE operacional 13,6% 13,2%

Para os seis meses encerrados em 30 de junho de 2024 e 2023, as despesas (benefícios) fiscais relacionadas à tabela acima foram de US$(76) milhões e US$(109) milhões, respectivamente, para ganhos e perdas realizados ajustados e outros; e US$ 905 milhões e US$ 885 milhões, respectivamente, para o lucro operacional.