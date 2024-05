Generali Global Corporate & Commercial apresenta nova head

A Generali Global Corporate & Commercial (GC&C) anunciou Patricia Puerta como a nova head de GC&C Mediterrâneo e América Latina. Puerta assume o lugar de Carlos Gomez, que lidera a região desde 2013 e que recentemente assumiu o cargo de Head de Seguros de GC&C.

Em sua nova função, Puerta supervisionará as operações corporativas e comerciais na região do Mediterrâneo (com exceção de Itália e Grécia), bem como na América Latina. Alinhada com a visão estratégica do Grupo “Lifetime Partner 24: Driving Growth” e focada em buscar uma expansão rentável, Puerta se concentrará em impulsionar iniciativas de crescimento sustentável. Isso inclui identificar oportunidades de desenvolvimento de negócios e melhorias de eficiência operacional, além de fortalecer ainda mais a presença e o impacto de GC&C em toda a região.

Em relação à nomeação, Christian Kanu, CEO da Generali Global Corporate & Commercial, declarou: “Estou muito feliz de contar com a Patricia em nossa organização. Ela traz um amplo conhecimento de mercado, adquirido ao longo de sua extensa experiência no setor de seguros. Sua adição à equipe reforça nossa visão estratégica para a região e nos posiciona para o sucesso. Estou confiante de que Patricia desempenhará um papel fundamental na condução de mudanças significativas e na promoção do crescimento lucrativo em todo o Mediterrâneo e na região da América Latina. Gostaria de agradecer ao Carlos pelo excelente desempenho e pelos fortes resultados entregues com a equipe ao longo de seus 11 anos de gestão”.

Puerta atua no setor de seguros há mais de duas décadas, demonstrando suas habilidades em diversas áreas, incluindo Sinistros, Controle de Crédito e Operações. Destacou-se principalmente na subscrição técnica, particularmente no setor de Grandes Riscos Multinacionais. Antes de seu cargo em GC&C, Puerta atuou como Gerente Geral na QBE Iberia e foi membro do Comitê de Gestão Europeu, liderando uma série de iniciativas estratégicas que abrangem a Europa. Além disso, a head co-defendeu um projeto colaborativo que uniu equipes de várias regiões, incluindo Europa, Reino Unido e Canadá. No início de sua carreira, Puerta adquiriu uma experiência valiosa em funções na Catlin e no Grupo XL. Estudou Direito e é mestre em Seguros e Gestão de Riscos pela Universidade Pontifícia de Salamanca.

N.F.

