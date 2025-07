A XS Global Brazil, subsidiaria da XS Global – uma grande MGAs (Managing General Agent) – acaba de confirmar a contratação de Claudio Macedo Pinto como Head de RD Equipamentos. Com mais de três décadas de experiência no mercado segurador nacional e internacional, o executivo terá a missão de liderar o desenvolvimento e expansão desta carteira.

“Estou muito feliz por mais esse desafio na minha carreira. A XS Global Brazil é uma empresa com enorme potencial de crescimento e espero poder contribuir com minha experiência para o continuo crescimento da operação em nosso país”, disse.

A chegada do executivo é mais um passo da multinacional no sentido de ampliar sua atuação no Brasil. Focada em prover soluções de seguro de resseguro para diversas linhas de negócios ao redor do mundo, a empresa segue firme na construção de sua operação local.

“O Brasil já é o principal país da América Latina para a XS Global e irá se tornar um hub do grupo ainda este ano. Estamos trabalhando para alcançar um crescimento de dois dígitos e a chegada do Claudio faz parte desse processo de expansão contínua da empresa”, explicou Newton Queiroz, Country Manager e CEO da XS Global no país.

Com passagens por grandes corretoras e seguradoras, tanto no Brasil quanto no exterior, Claudio Macedo é certificado AIRM (Alarys) e cyRM (Cyber Risk Manager); palestrante e professor da Escola de Negócios e Seguros (ENS) da Ventura Cyber Academy e da ISQ Portugal.

Formado em Administração de Empresas, com MBA em Gestão Empresarial pela FGV Management e ISCTE Business School (Lisboa), Claudio é também fundador da Clamapi Seguros Cibernéticos e cofundador da Bluecyber Seguros.