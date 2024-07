Azos lança comparador de preços entre seguros

A Azos, insurtech que oferece soluções para seguros de vida, usou a Inteligência Artificial para desenvolver o “Comparador“, uma ferramenta desenvolvida para proporcionar praticidade e agilidade aos corretores para comparar, em poucos segundos, os preços das coberturas da insurtech com os de outras empresas no painel de gestão.

Para Bernardo Ribeiro, cofundador e CMO da Azos, o Comparador pode aumentar a eficiência no atendimento aos clientes. “Esse é o nosso terceiro lançamento do ano focado em Inteligência Artificial. Entendemos que o tempo é um recurso precioso para os corretores, e por isso, nossa nova funcionalidade foi desenvolvida para otimizar e acelerar processos.Ampliamos nossa oferta para garantir que nossos parceiros possam atender com mais agilidade e eficácia, promovendo um serviço mais abrangente”, comenta Bernardo.

Para utilizar a nova ferramenta, basta que o corretor acesse o Painel de Gestão da Azos; clique em ‘Comparador Azos’ na barra lateral e, em seguida, em ‘Novo Comparativo’. Ao preencher os campos com os dados do cliente e enviar uma apólice existente de outra empresa de seguros em PDF, em poucos minutos, estará disponível um comparativo com estimativas de preços para as mesmas coberturas.

Desde 2020, a insurtech tem sido pioneira no uso de soluções desenvolvidas pelo seu próprio time de tecnologia. Atualmente, a empresa conta com diversos recursos que utilizam Inteligência Artificial. A IA ‘FRED’ , por exemplo, foi a primeira ferramenta lançada pela empresa e possui a capacidade de analisar apólices em menos de 30 segundos.

Além dela, a companhia lançou recentemente o Cotador, um sistema disponível no WhatsApp para que corretores e assessores de investimentos possam realizar, em segundos, uma ampla gama de cotação dos produtos. Seu grande diferencial é a possibilidade de enviar a cotação via áudio, no qual a IA interpreta a mensagem e retorna com os valores estimados da cobertura para o perfil informado.

O lançamento dessas ferramentas reforça a importância do investimento em tecnologia no setor de seguros de vida. Segundo a CNseg, o mercado de seguros deve expandir ainda mais e atingir uma participação de 10% no PIB até 2030, impulsionado pelo aumento dos investimentos em tecnologia, que podem chegar a US$ 362 bilhões até 2025.

“Os investimentos em tecnologia são essenciais para a evolução do setor. Com ferramentas inovadoras e soluções baseadas em IA, as empresas conseguem melhorar a eficiência dos serviços e atender melhor às necessidades dos clientes. À medida que o mercado de seguros cresce, a tecnologia se torna cada vez mais importante para garantir que o setor continue competitivo e alinhado com o que os segurados esperam”, conclui Bernardo.