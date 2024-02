Ampliando presença nacional, Azos chega em Santa Catarina

A Azos acabou de anunciar a expansão do atendimento presencial, especializado para corretores parceiros e segurados de duas cidades de Santa Catarina: Joinville e Blumenau. Os eventos de lançamento serão realizados terça-feira (20) e na quarta-feira (21), para a apresentação da nova gerente Comercial da região, Morgana Reis, com a participação do CEO, Rafael Cló, e do do diretor Comercial, Mateus Nicolau.

“Estamos animados em expandir a atuação para mais um Estado. Nos últimos anos, a Azos vem ganhando cada vez mais espaço na região sul e, agora, com a atuação presencial, estaremos mais próximos dos mais de 100 corretores, e temos ainda mais oportunidades de conscientizar a população local sobre a importância do seguro de vida”, disse Cló. Com a maior população do Estado, as regiões do norte catarinense e o vale do Itajaí estão em constante crescimento. De acordo com um levantamento da empresa, Santa Catarina tem registrado a emissão de mais de 200 milhões de prêmios por ano.

Morgana possui mais de 18 anos de atuação no mercado de seguros e afirma que as expectativas para a chegada do escritório em Santa Catarina são as melhores. “Toda inovação na empresa é pensada no detalhe para trazer uma experiência de compra leve e sem burocracias, carregando a importância e o cuidado que o seguro proporciona a sociedade. A chegada de toda estrutura comercial e operacional vem para proporcionar a tranquilidade e qualidade de comercializar nosso produto, deixando seus segurados tranquilos financeiramente e emocionalmente, e também mantendo a qualidade de vida”, disse a executiva.

Com venda online disponível para todo Brasil, este é mais um dos momentos em que a Azos amplia a atuação presencial nas praças. Só em 2023, a companhia anunciou a entrada em Curitiba-PR, São José dos Campos-SP, Santos-SP, Goiânia-GO, Porto Alegre-RS, Campinas-SP e Rio de Janeiro-RJ . A empresa também está presente nas regiões de São Paulo-SP e Belo Horizonte-MG.

N.F.

Revista Apólice