Daniel é o convidado especial do Prudential Concerts 2024

Com produção e criação da Novo Traço, a Prudential do Brasil vai patrocinar a sétima edição do Prudential Concerts, a série de concertos que esse ano terá como convidado especial o cantor Daniel, conhecido por ser um representante da música sertaneja e romântica do Brasil. A série de shows começa no dia 2 de outubro no Vibra São Paulo, e depois segue para Salvador (09/10), Fortaleza (06/11) e Ribeirão Preto (13/11). A regência ficará a cargo do maestro Carlos Prazeres, com arranjos de Dudu Viana.

Com 40 anos de carreira, Daniel tem sucessos como “Adoro amar você”, “Estou Apaixonado”, “Te amo cada vez mais”, “Eu me Amarrei”, entre outros hits. O artista já lançou 27 CDs, 8 DVDs, e totaliza mais de 15 milhões de discos vendidos, e contabiliza mais de 150 milhões de streams nas plataformas de música digitais.

“Terei a honra em trazer ao Prudential Concerts um repertório especial, do que fiz ao longo dos meus 40 anos de história. É um show para os fãs. São canções que fazem parte da minha trajetória, desde a época com o João Paulo. Estou muito lisonjeado pelo convite, pela lembrança e na expectativa para realizar belos espetáculos por todo o país”, diz Daniel.

Como já é tradição no Prudential Concerts, as orquestras serão formadas por músicos locais, somando cerca de 200 artistas participantes ao longo de toda a temporada. Essa é uma prática desde a primeira edição do projeto, em 2017, uma forma de valorizar os músicos regionais de cada cidade visitada.

“O Prudential Concerts proporciona uma experiência única ao promover o encontro entre os gêneros clássico e popular. Estamos muito felizes com a parceria deste ano com o cantor Daniel que representa amor, família e gerações, valores totalmente alinhados com o nosso propósito de proteção e construção de um legado para o futuro. Fomentar essa diversidade musical nos enche de orgulho e estamos na expectativa por mais uma edição surpreendente e emocionante”, afirma o vice-presidente de Marketing e Clientes da Prudential do Brasil, Carlos Cortez.

“Nos dedicamos a criar e produzir um projeto musical de extrema qualidade. Convidamos o cantor Daniel, dono de uma voz única, para se juntar aos grandes artistas que, em outras edições, fizeram história em concertos memoráveis. Nos orgulhamos de entregar apresentações exclusivas ao nosso parceiro Prudential e aos seus clientes e dar aos artistas convidados a possibilidade de surpreender seus fãs com um espetáculo diferente”, conta o sócio-diretor da Novo Traço, Rafaello Ramundo.

Concertos inéditos

Com apresentações únicas e arranjos exclusivos, o Prudential Concerts se consagra por abrir as portas da música clássica para um público diferenciado. Sucesso desde o primeiro concerto, teve ingressos esgotados em todas as suas edições. Em seis anos de projeto, já foram realizados 30 espetáculos para um público de mais de 35 mil pessoas. Por seus palcos, já passaram artistas como Gilberto Gil, Milton Nascimento, Maria Rita, Michel Teló, Marcos e Belutti e Diogo Nogueira, entre outros.

SERVIÇO:

Prudential Concerts – estreia em São Paulo

Data: 2 de outubro de 2024

Local: Vibra São Paulo (Av. das Nações Unidas, 17955 – Vila Almeida)

Horário: 21h (a casa abre com 2 horas de antecedência)

Ingressos: a partir de R$ 65,00