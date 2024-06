EXCLUSIVO – Após ser adquirida pelo Grupo HDI Seguros em maio do ano passado, a Liberty Seguros passa a se chamar Yelum Seguradora. O anúncio do lançamento da nova marca foi feito na noite desta quarta-feira (05/06), em um evento para corretores, executivos e imprensa realizado em Florianópolis. Objetivo da Yelum é combinar excelência na jornada do cliente a um preço competitivo, mantendo o portfólio atual de produtos e focando na evolução da experiência de todos os públicos.

A mudança ocorreu pois, conforme os termos da aquisição pela HDI das operações da Liberty na América Latina, o nome Liberty não poderá ser mais usado. Sendo assim, o Grupo HDI Seguros passará a contar com três marcas: Yelum, que visa garantir a melhor qualidade e experiência em produtos e serviços; HDI Seguros, entregando coberturas mais completas; e Aliro, oferecendo seguros de Automóvel a um baixo custo para alcançar novos consumidores. Só na carteira de Automóvel, a companhia passa a contar com 18 produtos.

Atualmente, a empresa ocupa a segunda posição no ranking de prêmios emitidos em Ramos Elementares, com receitas de R$ 12,8 bilhões e mais de 6 milhões de segurados.

“A nova marca já nasce com um propósito muito forte: transformar o mercado de seguros brasileiro. Em um segmento que está acostumado a seguir o padrão, queremos trazer um frescor e deixar registrado este novo momento do Grupo. Através da Yelum, nossa missão é proporcionar mais liberdade e segurança, mas com a mesma qualidade e tradicionalidade da Liberty Seguros”. Eduardo Dal Ri, CEO da HDI Seguros

De acordo com Dal Ri, a ambição do Grupo é entregar um dos maiores portfólios do setor, oferecendo seguros em todos os ramos e para todos os perfis de clientes. “Queremos que o corretor pense primeiro na HDI quando for procurar soluções para os seus segurados. A Yelum será focada mais na parte de Varejo e a HDI em riscos corporativos, mas as duas marcas terão produtos em comum. É importante frisar para os nossos parceiros que o mesmo portfólio que ele encontrava na Liberty, eles irão ter na Yelum. Até novembro, seguiremos com o endosso ‘Liberty agora é Yelum’, e para divulgar essa mudança até lá iremos realizar roads shows e campanhas de mídia para que os corretores e todos os parceiros possam disseminar a nova marca”.

Marcos Machini, vice-presidente do Grupo, comentou sobre o processo criativo da Yelum. “O nome Yelum foi escolhido após diversas pesquisas com corretores e clientes, visando uma nomenclatura curta, forte e sonora, associada à liberdade, luz, simplicidade e agilidade. A cor amarela, característica da Liberty, foi mantida. A marca é uma combinação de significados: “Yel” de yellow (amarelo), “Lum” de luz, e “Um” reforçando a unicidade da marca para cada pessoa. Esperamos que os corretores possam ser para os seus clientes tudo aquilo que a Yelum representa”. O processo criativo foi desenvolvido em conjunto com a agência Ana Couto, empresa de consultoria e branding, com mais de 30 anos de experiência.

Operação emergencial no Sul

Para atender de forma rápida e eficaz a população atingida pelas enchentes no Rio Grande do Sul, a companhia adotou medidas emergenciais e enviou equipes especializadas em sinistros, com autonomia para tomada de decisões em diversas linhas de negócio. Os prestadores foram deslocados para as regiões mais afetadas e contam com veículos 4×4 para poderem se locomover. Além disso, o Truck da empresa, um caminhão multifuncional, está em Porto Alegre para agilizar os processos.

“Desde o início desta tragédia, a equipe do Grupo HDI faz diagnósticos periódicos sobre as condições em que a região se encontra para avaliar outras possíveis ações que possam ser realizadas para mitigar a dor dos gaúchos. A empresa está em contato direto com os corretores locais para entender melhor sobre os sinistros abertos e prestar o melhor atendimento possível”, disse Márcio Probst, diretor de Operações e Sinistros da companhia.

Dal Ri também comentou sobre o atendimento a população do Sul: “O lançamento em Florianópolis foi uma forma de estar mais próximo do Rio Grande do Sul neste momento tão difícil. Quando o momento for oportuno, faremos um evento em Porto Alegre para apresentar a Yelum. Para reforçar o nosso propósito, fizemos uma doação de R$ 1,5 milhão em nome da nova marca”.

Nicole Fraga, de Florianópolis

Revista Apólice