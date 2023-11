HDI Seguros conclui processo de aquisição da Liberty no Brasil

A HDI Seguros finalizou o processo de aquisição da Liberty Seguros no Brasil. O negócio engloba também toda operação da Fácil Assist, Indiana Seguros, Liberty Agrega e da marca Aliro. Após as aquisições, incluindo a da Sompo Consumer também concluída em 2023, projeta-se que as operações consolidadas do Grupo HDI no Brasil atingirão a 2ª colocação no ranking de prêmios emitidos no segmento de P&C, no valor de R$ 12.8 bilhões.

A nova aquisição reforça o compromisso da companhia em expandir suas operações, sobretudo no Brasil, um dos países tidos como estratégicos pelo Grupo Talanx (controlador final do Grupo HDI no Brasil e na América Latina), e de estar continuamente atenta às oportunidades do mercado, com o objetivo de diversificar seu portfólio, aprimorando atendimento para clientes e corretores.

“Estamos muito felizes em anunciar a concretização de mais este negócio. A chegada da Liberty Seguros torna nosso portfólio mais completo e competitivo para os nossos corretores, parceiros e clientes. É um momento de novas oportunidades e novos negócios, consolidando nossa posição no Brasil. Com a união dos talentos da Liberty Seguros, Sompo Consumer e HDI Seguros, temos um grupo ainda mais preparado para os desafios atuais do nosso mercado”, comenta Eduardo Dal Ri, CEO do Grupo.

Com a aquisição, a empresa amplia seu posicionamento de marca, especialmente nos segmentos de seguro de Automóvel, Residencial, Vida e Empresarial.

Vale ressaltar que a HDI Seguros seguirá utilizando a marca Liberty durante um período de transição previsto contratualmente, e em breve será lançada uma nova marca que atuará de forma independente dentro do Grupo. Está nos planos da seguradora envolver os corretores no processo de escolha desta nova identidade.

Com a conclusão desse negócio, a companhia reforça sua presença em mercados regionais estratégicos, como na cidade de São Paulo e outras localidades da região Sudeste. “Estamos ficando ainda mais fortes nos segmentos e regiões onde já nos destacávamos e, de maneira estratégica, também estamos ganhando escala e volume para oferecer maior diversificação de produtos para os mais diferentes clientes, sejam eles empresas ou cliente final”, ressalta o CEO.

Dal Ri ainda explica que após a consolidação das referidas aquisições, o objetivo da empresa continua sendo o fortalecimento do relacionamento com os corretores, que cada vez mais desempenham um papel importante e consultivo junto aos clientes.

“O nosso objetivo é oferecer produtos ainda mais competitivos, com um dos mais amplos portfólios do mercado. Porém, nossa fortaleza sempre esteve e estará no relacionamento com nossos corretores e clientes. Valores alinhados à forma da Liberty fazer negócios. Vamos continuar investindo nesses relacionamentos, que são a nossa base, para estreitar ainda mais essa ligação especial, com ações que apoiem o dia a dia dos nossos parceiros, além de disponibilizar novas e modernas ferramentas e recursos que facilitem as negociações e a identificação de novas oportunidades e negócios”, explica Dal Ri.

Os negócios de resseguro facultativo Liberty Specialty Markets, resseguro Liberty Mutual Reinsurance e Liberty Mutual Surety continuam a operar no Brasil.

N.F.

Revista Apólice