Chuvas no Sul: Grupo HDI implementa medidas para apoiar população local

O Grupo HDI segue ativo na força-tarefa de atender os moradores do Rio Grande do Sul atingidos pelas chuvas estarrecedoras da última semana. A companhia implementou um plano de contingência desde o início dos desastres e, agora, expandiu as medidas em vigor a fim de amparar a população e dar o melhor suporte para clientes, corretores e parceiros do local.

Como parte da operação, a empresa ampliou o atendimento do Bate-Ponto da HDI para os clientes da Liberty Seguros e da Sompo Consumer, ambas parte do Grupo, que cuidará de casos de segurados e profissionais para vistorias e recebimento dos documentos, além de receber guinchos locais com os veículos resgatados. A companhia também estendeu o horário de atendimento a todos os públicos, que se dará entre 8h e 19h.

Outra novidade é que os avisos de sinistros devem ser abertos por meio da Web, do WhatsApp ou pela central de atendimento do Grupo HDI, que está priorizando as ligações de DDDs da região Sul. Além disso, devido ao fechamento das estradas, o Truck, caminhão da multifuncional da empresa mudou a rota para Novo Hamburgo, e chegará ao final do dia de hoje, 6 de maio, para prestar atendimento e agilizar processos.

Por fim, as renovações dos seguros de automóveis da HDI terão a cobertura provisória ampliada de sete para 10 dias corridos (prazo já padrão para a Liberty), contando a partir do término de vigência da apólice. O mesmo ocorre com os produtos de residência de ambas as empresas, que também terão a cobertura estendida para 10 dias corridos, considerando a data do término de vigência da apólice anterior e mantendo as mesmas coberturas.

Assistência além dos serviços

Além de ampliar serviços, atendimentos e coberturas, o Grupo HDI está oferecendo apoio à sociedade por meio do envio de R$ 220 mil, destinados à distribuição de água potável e refeições desidratadas. Estes recursos estão sendo viabilizados pelo Movimento União BR, organização especializada em criar hubs de emergência por todo o Brasil, com gestão corporativa e financeira do Instituto da Criança, e vão ajudar cerca de dez mil pessoas nas cidades de Alvorada, Arroio do Meio, Bento Gonçalves, Cachoeirinha, Canoas, Caxias, Charqueadas, Colinas, Cruzeiro do Sul, Esteio, Estrela, Gravataí, Jaguari, Lajeado, Montenegro, Muçum, Porto Alegre, Roca Sales, Santa Maria, Santa Rita, São Jerônimo, São Leopoldo, São Sebastião do Caí, Sapucaia do Sul, Triunfo, Venâncio Aires e Vera Cruz.

Todas essas iniciativas de suporte estão sendo realizadas pelo Grupo HDI como apoio institucional, entretanto, a seguradora também está mobilizando colaboradores, clientes e corretores que desejam auxiliar individualmente com doações via pix ou transferência para a conta exclusiva da companhia com o parceiro social.

Banco Santander (033)

Agência: 4328

Conta corrente: 13005915

Chave PIX: [email protected] (e-mail)

Titularidade: Instituto da Criança

CNPJ: 02.744.697/0001-03.

N.F.

Revista Apólice