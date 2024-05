Chuvas no Sul: Fundación Mapfre destina R$ 1,1 milhão em itens essenciais

Diante das circunstâncias provocadas pelos eventos climáticos que têm impactado severamente o Rio Grande do Sul, a Fundación Mapfre, instituição sem fins lucrativos do grupo segurador Mapfre que promove iniciativas de inovação social, anunciou ajuda humanitária de R$ 1,1 milhão em itens essenciais às vítimas. Além de mantimentos e objetos de necessidades básicas, como água potável, colchões, cobertores e kits de cama, mesa e banho, a instituição também está apoiando a população atingida com kits de higiene pessoal.

A logística de distribuição contará com o apoio da Defesa Civil do Rio Grande do Sul e, para potencializar essa ação, a instituição está promovendo uma ampla mobilização de suas áreas de Compras, Sustentabilidade, Assistência e Voluntariado, bem como sua direção, para garantir uma entrega rápida e eficiente para aqueles que mais precisam de ajuda.

Felipe Nascimento, CEO Regional da Mapfre Brasil e representante da Fundación Mapfre no país, reforça o compromisso da organização. “Nossa missão sempre foi zelar pelo bem-estar das pessoas, e, em uma situação tão grave e emergencial quanto essa, não seria diferente. Nossas ações e esforços estão focados em apoiar as populações afetadas por essa tragédia sem precedentes na história do nosso país. Sabemos que, nesses momentos, as pessoas mais vulneráveis, especialmente mulheres, crianças e idosos, são as mais atingidas, e não mediremos esforços para ajudá-las”.

Apoio aos segurados

Complementando as iniciativas da instituição, a Mapfre também tem atuado por meio de medidas emergenciais para oferecer suporte aos clientes e corretores parceiros da região.

Dentre as ações, está a prorrogação por 10 dias de todos os contratos de seguros com vencimentos que ocorrem entre 1º e 10 de maio. A ação abrange todos os clientes do Rio Grande do Sul e se aplica tanto à vigência das apólices quanto ao vencimento dos boletos e pagamentos. A intenção é permitir que os segurados permaneçam cobertos dentro das condições previamente acordadas.

A Mapfre segue monitorando a situação no Rio Grande do Sul com equipes especializadas, incluindo peritos próprios, e organizou uma estratégia integrada para lidar com o aumento no volume de aberturas de sinistros e acionamento de assistências. Os clientes impactados podem contatar a seguradora pela Central de Atendimento no número 0800 775 4545 ou pelo WhatsApp pelo contato (11) 4004 0101.

