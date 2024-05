Primeiro Happy Hour da Inovação de 2024 acontece neste mês, em São Paulo

A oitava edição do Happy Hour da Inovação já tem data marcada. No próximo dia 22/05, às 18h30, no BEC Bar em São Paulo. A iniciativa reunirá importantes lideranças do ecossistema de Seguros, com o objetivo de trocar conhecimento, discutir tendências do mercado e ampliar o networking.

Heitor Ohara, organizador do evento, destaca o retorno do encontro e a expectativa de adesão ainda maior comparado aos anos anteriores. “Vamos retornar em 2024 com bastante entusiasmo. O tema da inovação trouxe novas especialidades e novas cabeças para o mercado. O Happy Hour permite que essas pessoas se conheçam, criem um relacionamento novo e façam as conexões tão importantes um ambiente de inovação e tecnologia”, disse.

Ohara ressalta ainda que um dos objetivos da organização do evento é conceder oportunidade para as empresas que queiram buscar novas formas de parcerias e fazer com que aconteçam de forma mais casual e façam divulgação desse conhecimento.

As edições anteriores do Happy Hour da Inovação contaram com a presença dos principais players de grandes companhias do setor, como a Lojacorr, Megaluzz, Seg Imob, Fitinsur, TEx, 88i, Infocar, LDE Corretora de Seguros, CERC, Zipia e a GC do Brasil.

Os interessados podem garantir presença através do e-mail [email protected] ou via WhatsApp pelo número 71 99977-4481.

