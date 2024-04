Bradesco Seguros premia Talentos em Comandatuba

EXCLUSIVO – Uma experiência inesquecível para os premiados e seus acompanhantes, que começa com uma recepção especial na chegada ao aeroporto, passando por várias ações de lazer, saúde, esportes e conhecimento, até chegar à grande premiação. É assim que a Bradesco Seguros recompensa os profissionais que se destacaram em vendas ao longo do ano de 2023. São mais de 700 pessoas reunidas no Hotel Transamérica, na Ilha de Comandatuba, na Bahia.

O evento, em sua 20a. edição, contempla corretores e assessorias de seguros dos segmentos Mercado e Corporate, com o tema Juntos na Mesma Sintonia. Esta é uma campanha tradicional, que conta com a participação de corretores de seguros do Brasil inteiro , além de representantes da área comercial do Grupo Bradesco. “Nós promovemos uma experiência, networking e troca real, de onde as pessoas saem diferentes de como chegaram”, conta Alexandre Nogueira, diretor de Marketing e Comunicação da seguradora.

Ele explica que a maior mudança no evento, ao longo destes mais de 20 anos, foi a composição dos premiados, que agora é mais diversa e contempla profissionais de todas as regiões do país e de vários tamanhos. “São vários linhas de negócios diferentes e de várias regiões do Brasil”, ressalta Nogueira, acrescentando que o grande desafio é fazer com que as pessoas sintam-se reconhecidas e queiram voltar em uma próxima edição.

Alexandre Nogueira, diretor de Marketing e Comunicação da Bradesco Seguros

De acordo com a organização do evento, apenas 25% dos profissionais estão sendo premiados pela primeira vez. Wesley Marino Zanetti, responsável pelo setor de eventos da seguradora, explica que os corretores valorizam a singularidade do evento. “Eles querem estar aqui para serem reconhecidos e também para fazer negócios e estarem próximos aos executivos da companhia. De nossa parte, procuramos ouvi-los sempre para garantir a qualidade do evento e buscar melhorias contínuas”.

Os critérios para premiação estão baseados em vendas, renovação e segmentos de negócios. Quem cumpre os princípios básicos para iniciar esta ‘corrida’ recebe o respaldo da equipe comercial para evoluir em sua produção e atingir os objetivos traçados.

Kelly Lubiato, de Una/BA

