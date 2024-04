SulAmérica apresenta novo Seguro de Vida Flex

EXCLUSIVO – Marcelo Mello, presidente da SulAmérica Vida, Previdência e Investimentos, apresentou um panorama da indústria de previdência privada aberta, mostrando que com o aumento da taxa de juros as pessoas passam a investir mais em renda fixa. Este é um dos pontos de aposta da companhia para 2024. Todas as vezes que as taxas de juros caem, os clientes tendem a deixar os bancos e procurar as seguradoras independentes. “Esperamos que as taxas de juros continuem caindo e uma migração destes consumidores”.

Na gestão da SulAmérica Investimentos, que vem crescendo em um ritmo acelerado, Mello destacou que a classe de produtos que mais cresce é a de crédito. Ele informou que o produto SulAmérica Crédito ESG Prev, cujo foco é a alocação em títulos de divida que possuam utilização de recursos alinhada com as melhores práticas ESG e que promovam contribuições positivas para agenda de desenvolvimento sustentável, é um dos que mais devem obter destaque. Além disso, no conceito de arquitetura aberta, a seguradora possui parcerias estratégicas para investimentos.

Ele abordou também as discussões regulatórias que impactaram o mundo da previdência privada, como a possibilidade de escolha do Regime de tributação no momento da obtenção do benefício e a vedação de plano exclusivo com saldo acima de R$ 5 milhões, que podem contribuir para o aumento da base de clientes.

Os produtos de previdência precisam ser comercializados de forma consultiva, por isso dependem de uma grande preparação da força de vendas. Victor Bernardes, diretor de Vida e Previdência da SulAmérica, falou sobre a comercialização de produtos de longo prazo, em seguros de vida e previdência, que é mais fácil com a nova geração, que não conheceu o período inflacionário da economia brasileira.

“Nos produtos de risco, a grande oportunidade está na comercialização dos produtos de seguro de vida individual, porque os seguros de vida coletivo e o prestamista têm premissas diferentes. Em um país como o Brasil, sem catástrofes, a pandemia contribuiu para inserir a discussão sobre os produtos. “É preciso mostrar que o seguro vai além da cobertura de morte”, ressaltou Bernardes, explicando que o segurado hoje compra coberturas para ele próprio, como desconto em farmácias, telemedicina familiar etc. As coberturas fogem do objetivo natural do seguro de vida mas servem para aproximar o consumidor da seguradora.

Victor Bernardes, diretor de Vida e Previdência da SulAmérica

A empresa possui mais de 40 mil corretores de seguros cadastrados, com níveis de atuação distintos, desde os mais especializados até os generalistas. “Somos uma companhia cujo principal canal de vendas continua sendo o corretor de seguros e temos o desafio mantê-los próximos”, classificou Bernardes.

Para simplificar a atuação dos corretores de seguros frente aos consumidores, a SulAmérica lançou o Vida Flex, com coberturas de seguro viagem, telemedicina, IPA majorada para diversas profissões, Doenças Graves, assistência bike, nutricionista, descontos em farmácia, funeral etc. “Temos uma expectativa enorme de que este produto tenha sucesso, porque ele ficou mais simples”.

A tecnologia é uma aliada através do Contrata Fácil, plataforma da empresa para facilitar a oferta do produto. Bernardes explica: “a jornada do cliente é fluída, de acordo com a identificação do perfil do cliente vão sendo oferecidas as oportunidades de acordo com as suas necessidades”.

Kelly Lubiato

Revista Apólice