Corretores da Allianz participam de treinamento sobre seguro de Transportes

A Allianz Seguros fortaleceu ainda mais o programa +CAPAZ (Corretor Allianz Atualizado e Preparado) com foco no seguro de Transportes. Desta vez, a companhia levou aproximadamente 80 corretores do Rio de Janeiro para conhecer os detalhes de seu produto. O treinamento ocorreu no dia 19 de março e contou com a presença de Livia Prata, diretora Comercial Regional Rio de Janeiro e Espírito Santo da companhia.

“Estamos muito entusiasmados com o cenário do seguro de Transportes, que vem crescendo no Rio de Janeiro. Com o treinamento +CAPAZ, apoiamos os corretores e fortalecemos ainda mais o nosso foco na diversificação de carteira dos parceiros de negócios”, comentou Lívia. “Buscamos ampliar nossas soluções para que o canal de vendas possa ter mais ofertas em suas carteiras e oferecê-las aos consumidores”, complementa.

Presente em todas as regiões do Brasil, o Allianz Transporte atende a pequenas, médias e grandes operações, conta com subscrição centralizada no formato “tailor made” (sob medida) e gerenciamento de risco simplificado, além de um portal exclusivo para autosserviços como gestão de apólices, acompanhamento da movimentação mensal e emissão de fatura online.

Até o final do primeiro semestre, a Allianz promoverá, em todo o Brasil, outros treinamentos do Alliadoz +CAPAZ voltados à carteira de Transportes e suas inovações para o mercado de seguros.

