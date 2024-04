Zurich moderniza oferta de seguro celular com coberturas flexíveis

Em um cenário onde o aparelho celular se tornou indispensável no dia a dia das pessoas, a Zurich anunciou novas opções de coberturas e novidades na jornada de contratação do seguro celular.

A partir de agora, além do plano econômico, disponível para casos de roubo e furto, e do plano completo, que inclui as coberturas anteriores e também danos materiais, os clientes podem optar exclusivamente pela cobertura contra danos materiais com o plano supereconômico. A novidade oferece uma abordagem mais personalizada e flexível para o produto.

A proteção contra danos materiais inclui danos decorrentes de quebra, amassados e arranhaduras, por oxidação decorrente de líquido ou imersão a líquido de maneira acidental, dano elétrico decorrido de ligação acidental ou variações de energia, além de curto-circuito ou sobrecarga de rede elétrica.

Luís Reis, diretor de Parcerias da Zurich, ressalta que a iniciativa reafirma o compromisso da empresa em ofertar soluções personalizadas para todos os perfis de consumidores, com um olhar especial para a experiência do cliente.

“Além da nova opção de plano, a vistoria que a seguradora faz para avaliar o aparelho passa a ser diretamente na web, e não mais através de um aplicativo. Isso traz agilidade, comodidade e fluidez para a compra do cliente”, diz. “Também trouxemos novidades na jornada de pagamento via cartão de crédito, com a cobrança recorrente, sem comprometimento do limite”, pontua o executivo.

Atualmente, o cliente de seguro celular da seguradora já conta com a possibilidade de indenização em minutos com o apoio de ferramentas de Inteligência Artificial no acionamento do seguro. Além disso, os resíduos de reparo dos aparelhos danificados são reciclados a partir do programa Zurich Recicla.

Para Reis, existe um grande potencial de crescimento deste mercado, pois estima-se que menos de 10% dos celulares do país tenham proteção de um seguro. Recentemente, inclusive, a companhia lançou possibilidades de venda exclusivas para os corretores.

“Nossa meta é ampliar a proteção da sociedade e reforçar o posicionamento da Zurich como líder em inovação no seguro para smartphones”, explica Reis. “As novidades estão disponíveis tanto na nossa plataforma de venda digital quanto para os corretores, e estamos à disposição para ajudá-los a levar essa proteção tão relevante cada vez mais longe”.

N.F.

Revista Apólice