MAG Seguros alcança lucro líquido de R$ 266 milhões em 2023

A MAG Seguros celebra os bons resultados de 2023, com lucro líquido de R$ 266 milhões, atingindo um aumento de 85% relativamente ao ano anterior, devido aos seus investimentos em atualizações e melhorias contínuas para eficiência operacional. No ano passado, a companhia também registrou cerca de R$ 816,3 milhões em pagamentos de benefícios, sendo este o segundo maior valor da história da seguradora, ficando atrás apenas do período da pandemia da Covid-19.

Em relação a resultados, a empresa conquistou uma arrecadação de R$ 2,8 bilhões e atingiu o volume de R$ 75,7 milhões em novas vendas, uma alta de 26% em relação ao mesmo período do ano anterior. A empresa também bate recorde com mais de 6,43 milhões de clientes em sua carteira.

O desempenho alcançado em 2023 pela MAG vai ao encontro do compromisso firmado pela companhia, em priorizar os seus três pilares fundamentais, que são: o foco no distribuidor, ampliação de produtividade e potencialização dos resultados. Questões essas que estão presentes no DNA da seguradora que se orgulha em ser inovadora e estratégica quando se trata do atendimento aos seus clientes e parceiros.

“Para a MAG Seguros, resultados como esses refletem um ano de entrega e compromisso de todas as equipes e parceiros, visando alcançar o maior número de vidas, além dos investimentos em infraestrutura, tecnologia, inovação e recursos humanos”, comenta Raphael Barreto, CFO do Grupo Mongeral Aegon. O executivo destaca, neste ano, as operações voltadas à expansão de parcerias estratégicas para os negócios do grupo, tecnologia e humanização para o pagamento de benefícios, colocando nossos clientes no centro, e ações voltadas a um maior reconhecimento da marca. “A empresa segue ao longo dos seus mais de 190 anos entregando excelência para o mercado de seguros independente, um portfólio que se conecta às necessidades dos brasileiros de forma diversa”, complementa Barreto.

Segundo a CNseg (Confederação Nacional das Seguradoras), o mercado de seguros vai manter o crescimento de dois dígitos e avançar 11,7% neste ano. Presente em 39 cidades do Brasil, sendo líder no segmento de vida nas cidades de Santa Catarina e Rio de Janeiro, a companhia prevê um crescimento acima da média do mercado, investindo também na persistência dos clientes.

“Em 2024, nosso compromisso é manter os investimentos em infraestrutura tecnológica, promovendo inovação para o dia a dia de nossos colaboradores e parceiros. Sob o ponto de vista do capital humano, seguiremos apostando no desenvolvimento, qualificação e retenção dos profissionais. A MAG Seguros também trabalhará para o aumento da eficiência operacional, produtividade e expansão dos negócios, utilizando metodologias capazes de otimizar tempo, recursos e garantir a alta qualidade das entregas. E por fim, a persistência de nossa carteira será um tema ainda mais caro para nós, com indicadores sendo acompanhados mês a mês por uma área nova na empresa, chamada Experiência do Cliente. Estas e outras iniciativas serão acompanhadas em um grupo executivo de trabalho, que trata os pacotes de processos internos de inovação em diversas áreas no Grupo”, finaliza Barreto.

N.F.

Revista Apólice