Pagamentos aos segurados superam R$ 6,4 bi em 2024

Estudo da Federação Nacional de Previdência Privada e Vida — Fenaprevi aponta que nos primeiros cinco meses do ano os pagamentos feitos à população segurada foram acima de R$ 6,4 bilhões. O resultado representa um crescimento de 4,1% em comparação ao mesmo intervalo de 2023. A análise tem como base de apuração os dados da Superintendência de Seguros Privados — Susep.

Ao detalhar por cobertura, do total verificado 52% foram sinistros de seguros de Vida, nas modalidades Individual e Coletivo. Outros 23% são do Prestamista e 11% do valor vem de seguros de Acidentes Pessoais. Adicionalmente, as principais variações no pagamento de sinistros no período ocorreram nos produtos Prestamista e Vida Individual, que obtiveram aumentos de 38,2% e 15%, respectivamente.

Setor segue em expansão

O relatório também destaca o crescimento de 18,7% no período: foram pagos R$ 29 bilhões em prêmios de janeiro a maio de 2024, dos quais, 47% correspondem à arrecadação em seguro de Vida (modalidades Individual e Coletivo); 28% no Prestamista, 13% em seguros de Acidentes Pessoais e 12% em outras coberturas.

Ainda segundo a análise por produto, as principais variações em relação aos valores acumulados nos primeiros cinco meses do ano passado ficaram com os seguros de Vida Individual, cuja alta foi de 28%; no seguro Funeral, com 27,7%, e de Acidentes Pessoais, com crescimento observado de 22,4%. Na mesma base de comparação, o segmento Educacional e os seguros Dotais apresentaram queda nos valores dos prêmios de 15,3% e 12,9%.