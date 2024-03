Korsa Riscos & Seguros visa expansão da marca em 2024

Em 2023, a Korsa Riscos & Seguros continuou a apoiar os clientes no setor de transporte rodoviário de carga e reforçou sua liderança com um aumento de 25% na sua receita anual. Em um ano marcado por desafios, a empresa não somente auxiliou no crescimento do segmento, como se destacou por sua inovação e pela conquista do selo GPTW.

O último relatório Síntese Mensal divulgado pela Susep (Superintendência de Seguros Privados) com dados do setor referentes a todo o ano de 2023, demonstra que a arrecadação no acumulado foi de R$ 388,03 bilhões, representando um crescimento de 9% em relação a 2022.

Em análise de como se comportou o segmento, o presidente e fundador da empresa, James Theodoro, destaca o papel fundamental da empresa no cenário, “Mais uma vez fortalecemos nossa presença no setor e contribuímos para a sua superação diante das diversas situações apresentadas no dia a dia. Conseguimos auxiliar nossos clientes e possibilitar que crescessem e, como consequência, o mercado de transportes também. Está tudo conectado, é uma cadeia de resultados”, ressalta o executivo.

Como estratégias adotadas, a Korsa intensificou seu plano de investimento interno em qualificação e aperfeiçoamentos, expandiu o núcleo comercial e de colaboradores, e investiu em campanhas de capacitação em toda estrutura interna. Também fez parte de suas iniciativas estreitar ainda mais o relacionamento e comunicação com os clientes, a fim de suprir em maior nível as lacunas do setor e com isso garantir a entrega de soluções inovadoras e eficazes.

Além do expressivo aumento na receita anual, a empresa registrou crescimento de 30% no volume de prêmios, aumento de 23% no lucro líquido e expansão de 23% em sua carteira de clientes. Esses números acompanham o avanço da empresa que viu seu número de colaboradores crescer em 10%.

Para 2024, a Korsa já iniciou o ano com a renovação do selo GPTW pelo segundo ano consecutivo e mantém o objetivo de intensificar o aprimoramento interno para que os serviços oferecidos permaneçam em alto padrão. Também almejam ampliar a presença da marca em outros territórios brasileiro, e realizar novas parcerias que prometem estabelecer um novo patamar dentro do mercado de seguros. Se tratando do efeito comercial, a pretensão é que o crescimento exponencial mantenha seu crescimento de forma orgânica.

N.F.

Revista Apólice