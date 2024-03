Globus Seguros investe em tecnologia e pessoas para crescer oito vezes em cinco anos

EXCLUSIVO – Focada em criar relações sustentáveis com pessoas e empresas, a Globus Seguros surgiu de um spin-off realizado em 2016 com a XP Seguros para oferecer consultoria de risco e gestão de apólices, baseada em soluções inovadoras e investimento em tecnologia. A corretora oferece seguros Corporativos e Individuais (Vida Individual e Previdência) através de Agentes Autônomos de Investimentos (AAIs), que indicam os negócios para que a Globus realize todo o processo de colocação de risco, manutenção, sinistro e renovação.

Christian Wellisch, CEO e sócio-fundador da empresa, fala sobre a história de 20 anos da Globus, que começou atuando sob a perspectiva de seguradoras e corretoras com os principais players do mercado. “Há 11 anos, entendemos que era o momento de fazer uma transição e abrir nosso próprio negócio. Começamos a nossa primeira empresa, que se chamava Unique, e dois anos e meio depois vendemos para a Mundial, uma das principais multinacionais do setor. Após isso, tivemos a oportunidade de fazer outra transição para uma das principais companhias de investimento do Brasil”.

O executivo conta que ao longo dos 25 anos da sua trajetória profissional, seu maior sonho era vender seguros. “Entrei no setor um pouco por acaso, assim como a maioria das pessoas. Mas no momento em que passei a atuar nessa indústria, vi que era um mercado com muita oportunidade no Brasil. Passamos por diversas transformações ao longo dos últimos anos, como o Sandbox Regulatório e o nascimento das insurtechs, que abriram mais portas para a expansão do segmento no país”.

Atuando no modelo de partnership, a Globus tem mais de 300 parceiros. Desse número, 95% deles são escritórios de investimentos. Atualmente, a empresa conta com 900 segurados corporativos e 6.500 clientes individuais, propondo soluções de acordo com a necessidade de cada cliente e realizando planos de ações para reduzir riscos. A equipe da corretora é composta por 37 profissionais. Além disso, a Globus entrega uma estrutura White Label destinada à Joint Ventures, contando com uma plataforma digital própria. Um dos diferenciais da empresa é o planejamento baseado em três pilares: tecnologia, canal de distribuição e pessoas.

“Existe um investimento forte em tecnologia para que a fluidez de informação entre nós, os parceiros, os clientes e as seguradoras seja suave e ágil. Trazemos os agentes autônomos para perto do nosso negócio, construindo uma relação mais próxima para que eles estejam engajados com o nosso propósito. Além disso, nosso time está alinhado com o plano de negócios, o que é muito importante para que possamos expandir nossa atuação”, afirma Wellish.

A Globus fechou 2023 com mais de R$ 300 milhões de prêmios emitidos e R$ 19 milhões de faturamento. Já para 2024, é programado um salto para R$ 29 milhões. O foco da corretora é crescer oito vezes mais em cinco anos. “Costumamos dizer que sonho que se sonha junto se torna realidade. Portanto, vamos investir ainda mais nos canais B2B, B2C e Partners, além de reforçar a equipe de atendimento e o desenvolvimento de novos produtos”, ressalta o executivo.

Nicole Fraga

Revista Apólice