Comunicação e conscientização sobre seguro caminham juntas

As apólices de seguros oferecem proteção que incluem serviços e produtos que cuidam de diferentes etapas da vida das pessoas, além de oferecer uma série de vantagens e benefícios, especialmente em situações de imprevistos que podem surgir quando menos se espera.

Comunicar tudo isso à sociedade é de extrema importância, na visão de Oliver Zselinszky, superintendente de Marketing da Porto, que é um dos debatedores do evento “A força da comunicação no mercado de seguros”, que será realizado no dia 12 de março, no auditório da ENS, em São Paulo.

“A área de comunicação e marketing dentro do mercado de seguros desempenha um papel fundamental para auxiliar na conscientização da sociedade sobre a importância de contar com esse tipo de proteção para muito além de quando surge a necessidade” , ressalta.

Formado em Publicidade e Propaganda pela Fundação Armando Álvares Penteado (FAAP) com MBA em gestão pela Harvard Business School, Oliver está na Porto há mais de três anos, tendo ocupado a posição de gerente de Marketing Institucional e, atualmente, a superintendência de Marketing da companhia. Com vasta experiências nas áreas de marketing e comunicação, já teve passagens pela Nubank e XP.

“A força da comunicação no mercado de seguros” contará com duas rodas de conversas. Uma sobre “a comunicação no setor de seguros”, que discutirá como as seguradoras desenham suas estratégias para se comunicar, e outra sobre “o consumidor no mercado de seguros”, com tópicos como o consumidor entende e utiliza o seguro e as estratégias de comunicação para diminuir a distância do mercado até o público.

“Acreditamos que reforçar as nossas mensagens aos nossos corretores, que são parceiros indispensáveis na nossa jornada, é ideal para potencializar que o seguro tem um papel fundamental para todos”, pontua Oliver.

O evento será realizado em São Paulo, no Auditório da Escola de Negócios e Seguros (ENS), que inclusive é uma das apoiadoras do encontro, juntamente com PASI, Nucleocorr e Agência Pauta Vip, e conta com os patrocínios de Confederação Nacional das Seguradoras (CNseg) e Alba Seguradora.

Os interessados em participar podem fazer suas inscrições no Sympla.

Serviço

Evento: “A força da comunicação no mercado de seguros”

Data: 12 de março, das 08h às 12h

Local: Auditório da Escola de Negócios e Seguros (ENS)

Endereço: Rua Augusta, 1600 – Consolação – São Paulo/SP

Inscrições: https://www.sympla.com.br/evento/a-forca-da-comunicacao-no-mercado-de-seguros/2319178

N.F.

Revista Apólice