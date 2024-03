Mapfre integra grandes corretores à sua área técnica

EXCLUSIVO – Os grandes corretores corporativos da MAPFRE foram incorporados à área técnica da companhia. Em 2023, a empresa fez a restruturação da área de grandes riscos, envolvendo tecnologia, pessoas e processos, para melhorar a entrega para os seus clientes. Este modelo já é adotado na matriz da companhia, na Espanha.

O objetivo foi aumentar a sinergia e aproximar a MAPFRE dos clientes e corretores de seguros corporate. “Este movimento aumenta a velocidade das respostas, eficiência e o entendimento da área técnica sobre o risco. Pulamos uma etapa e, ao mesmo tempo, queremos treinar a equipe comercial para que ela tenha uma compreensão técnica mais apurada”, adiantou Mauro Caetano, diretor de Seguros Gerais da Mapfre.

A companhia atende atualmente oito grandes corretores. Tudo relacionado a este canal está ligado à área técnica, seja uma demanda de vida, transporte, aviação, property, engenharia etc. Bosco Francoy, CEO da MAPFRE Global Risks, destaca que está é uma prática já utilizada na Espanha e que também está sendo aplicada em outros países. “Neste tipo de negócio é preciso ter uma comunicação estreita entre as áreas e o cliente. A grande vantagem para o corretor é ter uma estrutura centralizada no país, com a comunicação sendo muito mais ágil”.

Outro passo importante para a integração dos grandes corretores foi a contratação de Givânia Silva, como head Comercial de Corporate Brokers da seguradora. A entrada de novos competidores no mercado de corretores é muito importante, porque a disputa segue pelos mesmos clientes.

“O que muda é a oportunidade do cliente de experimentar um novo atendimento, seja de um corretor ou de uma seguradora. É uma oportunidade de outra companhia oferecer uma nova experiência para o cliente” GIVÂNIA SILVA

A MAPFRE pode oferecer soluções com capilaridade global, de engenharia de riscos globais para clientes em uma nova oferta, com modelo diferente ao que já estava disponível na conta. “Temos capacidade de seguro e resseguro, colocações internacionais, programas, por isso somos um player relevante para ofertas diferenciadas”, destaca Givânia.

A seguradora atua em diversas linhas de grandes riscos, property, liability, engenharia, aviação vida etc. A MAPFRE enxerga oportunidades em várias linhas de negócios (infraestrutura, energias renováveis, setor de matérias primas), com possibilidade de crescimento, uma vez que o Brasil representa a segunda maior operação fora da Espanha.

“Ainda estamos longe da posição que desejamos ocupar no País. Em 2022, fizemos um plano estratégico para desenvolver os negócios globais” BOSCO FRANCOY

Talentos reunidos

Um dos pilares de investimento da MAPFRE é um time comercial com conhecimento técnico, preparado para oferecer soluções que sejam boas para o cliente, o corretor e para a seguradora também. “Temos que sair daquela questão de preço, taxa, franquia e oferecer gestão de risco. Temos ferramenta que acompanha o risco do cliente no decorrer da vigência, com recomendações e soluções completas. Buscamos o destaque pela oferta com capacidade robusta, liderança, equipe técnica e relacionamento próximo”, enumera Givânia.

A MAPFRE Global Risks gerencia toda a carteira de riscos globais dos países onde opera. Por isso, ela possui um grande conhecimento. “Conseguimos transferir nossa expertise à equipe da Mapfre local, para dar uma perspectiva internacional aos riscos”, explica Paola Serrano, diretora de Desenvolvimento de Negócios da MAPFRE Global Risks.

Entre as questões que preocupam a seguradora está a sustentabilidade. “O desafio é acompanhar os clientes na transição para um mundo mais sustentável. Queremos ajudar e acompanhar os clientes esta mudança e já temos experiências positivas. É necessário evoluir para um mundo mais sustentável”, aponta Bosco.

Para os riscos climáticos, a MAPFRE possui grande experiência na América Latina, há mais de 40 anos, no Chile, Colombia, Equador, America Central, Caribe e México, todos países com riscos catastróficos, com modelos para estudar a mudança de comportamento do clima e avaliar e controlar as exposições.

“A MAPFRE sabe trabalhar o tipo de exposição de risco climático no Brasil. Entretanto, observamos que a ocorrência passou a ser recorrente. Notamos também que o segurado está começando a entender melhor o quanto a mudança climática impacta no seu risco. Hoje, o cliente já tem a percepção de que os eventos estão mais severos também”, observa Caetano.

Kelly Lubiato

Revista Apólice