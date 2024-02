Investindo na área de Transportes, Gallagher anuncia novo diretor e gerente

A Gallagher intensificou a sua atuação no Brasil no segmento de Transportes e anunciou a chegada de Alan Castelo Branco, como novo diretor da área. Com mais de 16 anos de experiência no mercado de seguros, o executivo passou por grandes empresas em sua trajetória e traz em sua bagagem uma expertise focada em Seguros e Gerenciamento de Riscos para o transporte de cargas.

“Nosso foco será trabalhar com processos que atendam o cliente em todas as suas necessidades. A metodologia da Gallagher, oferece uma proposta de valor consultiva que potencializa a logística dos nossos clientes, em linha com o Core 360, aplicada com sucesso ao redor do mundo pela companhia”, explica Branco.

Na opinião de Branco, a logística sofreu grandes mudanças nos últimos anos, nos impulsionando a desenvolver soluções cada vez mais completas. “A Gallagher é uma empresa com larga experiência em grandes riscos e atuação global. Quero garantir que cada operação seja acompanhada em todas as suas etapas, sempre com o objetivo de melhorar o nível dos serviços e reduzir os custos logísticos, trazendo desta forma, mais eficiência para toda a cadeia de suprimentos. Estamos preparados e segmentados para atender diferentes setores e perfis de clientes, sejam Embarcadores, Transportadores, Operações Logísticas, dentre outras empresas”, conclui.

Para reforçar o time, a companhia também anuncia a chegada de Amanda Carvaes como gerente de Transportes. Amanda traz na bagagem uma trajetória que abrange seguradoras, corretoras e atuação como Risk Manager em industrias, o que contribuirá diretamente para uma perspectiva mais assertiva da visão do cliente, fator considerado como essencial no modelo de atendimento da empresa.

Somente no Brasil, a Gallagher finalizou o último ano com um crescimento de 215%, quando comparado ao desempenho de 2022, totalizando R$ 1.5 bilhão de prêmios em suas operações de Retail e Resseguro Facultativo. A equipe também cresceu para acompanhar o crescimento de novas contas e atender aos clientes de forma especializada. Atualmente, a companhia conta com mais de 250 colaboradores nos três escritórios do Brasil.

N.F.

Revista Apólice