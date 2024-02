O acesso à proteção e ao fator qualidade de vida segue com destaque no Projeto Vida Longa, promovido pela Seguradora ALM. As ações contam com um bate-papo e atividades físicas ao ar livre. No dia 21 de fevereiro, às 16 horas, será veiculado o videocast na Rádio BandNews FM Rio. A segunda convidada para compartilhar informações sobre uma rotina saudável é a personal trainer especializada em performance e vida longa, Josi Jungkenn. Já no dia 24, acontece uma aula gratuita de ginástica ao ar livre com a professora Delaine Ferraz e sua equipe, no Rio Beach Club, na Barra da Tijuca.

De acordo com uma pesquisa divulgada em 2023 pela empresa norte-americana de bicicletas Velotric Bike, o exercício matinal gera efeitos mais significativos. Pessoas que se exercitam pela manhã têm mais 129% de probabilidade de se sentirem mais produtivas. Entre os participantes do estudo, 69% relataram que eram produtivos no trabalho, em comparação com 61% dos praticantes de exercícios noturnos que diziam o mesmo.

Para o CEO da Seguradora ALM, Alexandre Dominguez, é preciso manter a continuidade dessas ações, tendo a finalidade de mostrar para toda a população que é possível se cuidar, ser saudável e, acima de tudo, priorizar a qualidade de vida com hábitos simples, que podem mudar a rotina para melhor. “É preciso incentivar as pessoas a se cuidarem e manterem uma rotina saudável, com o objetivo de prolongar sua jornada em todos os aspectos. Praticar uma atividade física é essencial para a saúde, pois favorece questões emocionais, resultando no bem-estar, no aumento da autoestima e na energia para as atividades do cotidiano. Estamos nos empenhando em efetuar uma entrega efetiva, sobre como é possível priorizar fatores que contribuem com uma vida longa e saudável, para que possamos manter a saúde em dia”.

No mês de janeiro, foram realizados três sorteios no Instagram @seguradoraalm, onde será entregue uma air fryer para cada contemplado durante o segundo videocast. A próxima premiação serão três pares do tênis Nike Infinity Run. Para participar, é só acessar a bio, se cadastrar no link da página e curtir a postagem. O resultado será divulgado no dia 29 de fevereiro.

