Lojacorr lança ‘Programa Elite’

Na última semana a Lojacorr lançou o novo projeto da empresa focado nos corretores parceiros. Trata-se do Programa Elite, que mede a performance dos profissionais em relação às metas da empresa. Na divulgação que aconteceu por uma live, também foram divulgados os ganhadores do Programa de Objetivos 2023 de todo o Brasil. O Programa Elite é o aperfeiçoamento do Programa de Objetivos da Lojacorr que, por meio de indicadores, homenageia e reconhece o desempenho das corretoras de seguros parceiras e unidades.

Paolo Bonazzi, gerente Comercial da empresa, afirma que agora é um novo momento do programa, rebatizado e com novas regras, para que seja acessível a todos. “A ideia é envolver quem desbrava todos os dias esse caminho e segue nos ajudando a construir uma empresa melhor, que cresce acima do mercado. Da mesma forma, a simplificação do programa vem ao encontro dos feedbacks recebidos, que tem a missão de atingir os objetivos com um trabalho conjunto”, diz. Edna Gonçalves, analista de Planejamento Comercial, responsável pelo programa, complementa que a versão 2024 já está disponível.

Neste ano, o novo programa irá medir a performance por meio de algumas frentes. Entre elas estão produção (produtos especiais), que são produtos desenvolvidos especificamente para a empresa, com condições diferenciadas. O segundo indicador são o volume de vendas e quantidade de cotas de consórcios comercializadas. O terceiro indicador são as campanhas sazonais. Sendo que a primeira é bastante simples. Basta o corretor entrar na Comunidade Lojacorr e fazer um post contando a sua história, usando a hashtag #respeitaminhahistoria.

André Duarte, sócio fundador e diretor da Lojacorr Consórcios, afirma que os indicadores de consórcios também se mantêm no programa com o intuito estratégico de gerar rentabilidade ao parceiro e apoiá-lo a blindar a carteira de clientes. Além disso, a vertical de consórcios beneficia o corretor e as unidades, devido à recorrência.

