Em evento realizado pela UCS, novo presidente da Porto se apresenta aos corretores

A UCS (União dos Corretores de Seguros) recebeu o novo presidente da seguradora Porto, Paulo Kakinoff, na noite da última terça-feira (06), em seu 1º Trocando Ideias de 2024. O encontro na Charles Pizzaria, na zona Sul de São Paulo, reuniu mais de 200 corretores de seguros e lideranças do setor, e foi a primeira participação do executivo no novo cargo em um evento aberto.

Antes da apresentação do convidado, o presidente da UCS, Augusto Esteves, apresentou a entidade a ele. “Somos um time de profissionais que vivem com paixão e muita intensidade buscando por soluções inovadoras e transformadoras para o desenvolvimento dos corretores de seguros. Repito sempre que o corretor é profissional de destaque no setor de seguros: agente do bem-estar social, gerador de empregos, distribuidor de renda, transformador de vidas”, disse.

“Este ano a UCS completa 20 anos de atuação e na nossa primeira assembleia fomos abençoados pelo nosso sócio Jayme Garfinkel, fundador da Porto, juntamente com nosso saudoso Leoncio de Arruda, então presidente do Sincor-SP. Tínhamos em nossa fundação a Porto e o Sincor-SP nos abençoamos e chegamos a 20 anos de mãos dadas, mantendo essa parceria. Estamos juntos com uma única finalidade: o bem comum de todos os profissionais do setor e, automaticamente, da sociedade brasileira”, pontuou.

Paulo Kakinoff se apresentou contando que é conhecido por todos os amigos como Kaki, e assim quer ser chamado pelos corretores da UCS. Ele tem 49 anos, é casado com a Fernanda, pai de dois filhos, o João, de 8 anos, e a Gabriela, de 6.

“Nasci em Santo André na década de 70, e não tinha como não ser influenciado pela indústria automotiva. Sou aficionado por esse universo. Primeiro pensei que fosse somente pelo automóvel, mas depois pude constatar que é algo que extrapola, é por sistemas complexos que acontecem de forma harmônica e absolutamente eficiente, como a produção de um carro”, disse.

O executivo contou sua trajetória até chegar à presidência da Porto. “Trabalhei 19 anos na indústria automobilística, dos quais três anos fiquei na Alemanha, na matriz do grupo Volkswagen, e voltei para o Brasil em 2009. Em 2010 tive uma das muitas sortes que me acompanham na carreira que foi a oportunidade de me desenvolver em uma função quase que paralela à vida executiva, que foi atuar como membro do conselho de administração de companhias”.

A primeira atuação de Kakinoff em conselho de administração foi no Banco Volkswagen, e logo em seguida na companhia aérea Gol. “Após dois anos nesta posição, eu recebi o convite para assumir como presidente da Gol, cargo que mantive por 10 anos. Fui então adicionando outras empresas, de ramos distintos, neste rol em que servi como membro do conselho: construção civil, papel e celulose, locadora de automóveis, logísticas e, agora, seguros. Há exatos quatro anos eu tive uma das maiores honras na minha carreira que foi ser convidado para ser membro do conselho da Porto”.

Mesmo estando há quatro anos no setor, Kakinoff garante que o volume de informações que tem recebido desde que assumiu como presidente da Porto, em 2 de janeiro deste ano, é infinitamente maior. “É uma dinâmica completamente diferente, que me coloca no papel mais confortável e prazeroso desde que comecei a trabalhar aos 14 anos de idade: o de aprendiz esforçado. É assim que vocês, corretores de seguros, sempre me verão ao longo dessa trajetória, porque é incomparável o conhecimento que têm desse setor”, enfatizou.

“Seguros têm uma miríade de produtos e serviços, clientes, condições. Esse é o primeiro e mais importante compromisso: contem com meu empenho em aproveitar todas as oportunidades que eu puder para aprender mais e exercer o papel fundamental para o qual eu fui agraciado: ser um provedor das melhores ferramentas, recursos e instrumentos para que o time da Porto possa continuar gerando as razões para sermos merecedores da preferência e da confiança de todos vocês, um orgulho liderar um mercado com tantos competidores competentes”, garantiu Kakinoff.

O evento marcou também a apresentação de nove novos associados à UCS: Abadia Maria de Oliveira, Amanda Fagundes Mourão, Cristiano Mourão Barroso, Helenice de Carvalho Menino, Juliana Santana, Neila de Magalhães Barbosa, Rafael Itapetininga, Rúbia Suelen de Souza Andrade e Thiago Pereira dos Santos.

N.F.

Revista Apólice