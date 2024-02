REP Seguros lança empresa com foco em gestão de riscos e serviços personalizados

A REP Seguros anunciou o lançamento da REP Risk Consulting, uma empresa que oferece soluções completas em gestão de riscos e serviços personalizados. A nova companhia vai auxiliar as empresas no Brasil e no mundo com proatividade, expertise e atendimento personalizado.

A REP Risk Consulting nasceu com o objetivo de inovar e transformar a forma como as empresas lidam com os riscos envolvidos em suas operações. Com uma plataforma própria, que permite o controle e o monitoramento dos riscos através de dashboards, relatórios e avaliações, o novo empreendimento da corretora vai oferecer serviços de consultoria especializada, como serviços de execução de laudos técnicos, relatórios de inspeção detalhados, acompanhamento de recomendações e consultoria de sinistros.

“Estamos lançando um modelo de empresa único no mercado, que combina tecnologia, segurança, qualidade e, principalmente, comodidade aos nossos clientes”, declara o presidente da REP Seguros, Felipe Weiler Cervi.

Segundo o executivo, com a plataforma, os clientes terão mais controle e personalização na gestão de riscos, garantindo a qualidade e a eficiência em todas as etapas do processo. “É uma solução que o mercado precisa e que fará total diferença, para gerenciar riscos de forma inteligente e segura”, explica.

O CEO da empresa, Bruno Weiler Cervi, contou que a REP Risk Consulting surgiu da necessidade dos clientes de contratar serviços de gerenciamento de riscos e de manutenção preventiva, que eram escassos e pouco qualificados no mercado. “Diante disso, nós decidimos resolver esse problema e conectar os prestadores de qualidade que atendem aos nossos padrões e às exigências do mercado de seguros”, destaca.

Quem também está orgulhoso com essa nova fase é o presidente do conselho da REP Seguros, Rogério Cervi. “Nós temos uma profunda compreensão das necessidades dos clientes, que sofrem com a lentidão e a burocracia após um sinistro. Por isso, criamos um sistema próprio para transformar a maneira como as empresas lidam com os riscos”, afirma.

