CCS-SP reúne associados em assembleia para aprovação de contas

O mentor do CCS-SP (Clube dos Corretores de Seguros de São Paulo), Álvaro Fonseca, abriu o almoço com os associados, no dia 6 de fevereiro, no Circolo Italiano, manifestando seu agradecimento. “Apesar das dificuldades enfrentadas, 2023 foi um ano espetacular para o Clube, com reuniões fantásticas, muitos debates, novos associados e novos parceiros. Agradeço o apoio e a ajuda dos associados”, disse.

No primeiro almoço do ano, os associados foram convocados para Assembleia Geral Ordinária (AGO) para a apresentação e aprovação do Balanço do Exercício 2023. A presidência e a secretaria da AGO foram exercidas pelos ex-mentores Boris Ber, presidente do Sincor-SP, e Evaldir Barboza de Paula. Coube ao diretor tesoureiro, Gilberto Januário, explicar as movimentações financeiras do CCS-SP no último ano, ressaltando que houve superávit de caixa. Colocada em votação, as contas foram aprovadas por unanimidade.

Álvaro Fonseca aproveitou para comunicar que o livro sobre o cinquentenário do CCS-SP, que foi adiado por causa da pandemia, está em fase de produção e será lançado neste ano. Além das empresas parceiras que patrocinam a publicação, o mentor abriu espaço para a participação de associados. “Aqueles que tiverem interesse em perpetuar seus nomes no livro podem nos procurar”, disse. Outro tema abordado foi a agenda dos almoços mensais de 2024, que já conta com várias datas reservadas por empresas do setor.

Em seguida, Boris Ber informou que o associado do CCS-SP Alexandre Colella foi nomeado diretor adjunto da diretoria regional da Zona Leste do Sincor-SP. A tarefa do novo diretor será auxiliar no atendimento aos mais de 5 mil corretores da região. “Bem-vindo e boa sorte Colella”, disse.

O 2º vice-presidente do Sincor-SP, Braz Romildo Fernandes, explicou que outras regiões com grande número de corretores, caso da Zona Sul da capital, do ABC, Santos (SP) e algumas cidades do interior, também contarão com o auxílio de diretores adjuntos. “O objetivo é atender todos os corretores dessas regiões”, disse.

Durante o almoço, o CCS-SP deu as boas-vindas ao novo associado Júlio Cesar Morato. “É uma alegria para o Clube, uma entidade com mais de cinquenta anos, receber novos associados. Seja bem-vindo”, disse o mentor. Alexandre Porto Serrichio, um dos padrinhos de Júlio, contou que o novo associado já atuou como segurador. “Certamente, ele agregará muito ao Clube”, disse.

Atuação das entidades

Atendendo ao convite do mentor, Boris Ber trouxe notícias do Sincor-SP, uma delas referente ao número de associados, que alcançou a marca de 11 mil no final do ano. “Um número extremamente significativo, que mostra a importância do sindicato”, disse. Ele informou, ainda, que o Sincor-SP tem acompanhado com atenção as propostas para a regulamentação das associações de proteção veicular. “Seria importante regulamentar, mas depende da proposta a ser aprovada”, disse.

O dirigente também comentou o envolvimento do sindicato na campanha do mercado segurador para o combate às fraudes no seguro saúde, que aumentaram muito. Segundo ele, nas reuniões da Comissão Intersindical, que conta com a participação do Sindseg-SP, foi criada uma subcomissão para tratar do assunto, inclusive com empresas não associadas ao sindicato das seguradoras. “Nós, corretores, precisamos ajudar nessa campanha”, disse.

No encerramento do almoço, Álvaro Fonseca agradeceu mais uma vez a ajuda e o apoio dos associados ao CCS-SP, informando que 2024 será um ano de muitas atividades para a entidade. “O Clube é respeitado por sua trajetória histórica e por sua atuação em prol do desenvolvimento dos corretores. Vamos continuar trabalhando para manter esse conceito”, disse.

