Sancor Seguros lança produtos específicos para a Construção Civil

A Sancor Seguros anunciou o lançamento da sua linha de seguros para Riscos Técnicos, com produtos de Riscos de Engenharia e Responsabilidade Civil Obras (RC Obras). Com a retomada do crescimento no setor da construção, a empresa identificou este momento como ideal para oferecer soluções especializadas para o segmento.

Diante da análise das lacunas no mercado de seguros em relação às demandas específicas da Construção Civil, a seguradora busca se destacar ao oferecer uma equipe técnica composta por engenheiros, proporcionando uma experiência mais descomplicada e ágil na contratação dos seguros e liquidação nos casos de sinistros. Os produtos oferecidos englobam uma ampla variedade de coberturas, visando atender às diversas necessidades do setor.

“A engenharia no Brasil enfrenta desafios significativos, seja no segmento habitacional, infraestrutura ou em maquinários e equipamentos industriais. Nossa missão é apoiar esses segmentos com soluções e produtos que proporcionem proteção e tranquilidade ao setor”, afirma Alexandro Sanxes, superintendente de Riscos Técnicos da Sancor Seguros no Brasil.

Com essa iniciativa, a companhia fortalece seus serviços de qualidade, contribuindo para o desenvolvimento sustentável e fortalecimento do segmento no país. “Estamos comprometidos em ser parceiros estratégicos, oferecendo soluções que impulsionem o setor da engenharia civil para um futuro mais seguro, resiliente e sustentável economicamente”, finaliza Sanxes.

