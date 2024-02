Como o corretor de seguros pode contribuir com o planejamento financeiro de seus clientes

A chegada de um novo ano tradicionalmente vem acompanhada de planos e metas, sejam eles pessoais ou profissionais. E os objetivos relacionados a questões financeiras, como quitar dívidas ou guardar dinheiro para realizar sonhos, quase sempre fazem parte dessa lista. Mas que tal pensar adiante e construir um planejamento financeiro mais amplo e consistente?

Nesse cenário, o corretor de seguros pode ser peça fundamental no aconselhamento e orientação de seus clientes. Mais do que um vendedor de seguros, esse profissional passou a desempenhar o papel de consultor, um especialista capaz de indicar as melhores soluções para os diferentes momentos de vida de cada pessoa.

“Os corretores são parte importantíssima da construção do nosso negócio, os grandes embaixadores da nossa marca e peças fundamentais não apenas para o sucesso da companhia, mas também para incentivar a cultura de prevenção, proteção e planejamento financeiro”, destaca José Pires, diretor comercial da Bradesco Vida e Previdência.

Para isso, completa o executivo, é imprescindível manter-se atualizado sobre o mercado em que atua, em especial quanto ao potencial, os benefícios e os diferenciais de cada produto.

Além dos cursos de capacitação disponíveis na plataforma Universeg do Grupo Bradesco Seguros, voltados a ampliar o conhecimento técnico, Pires elenca algumas dicas para auxiliar o corretor na oferta de seguros de vida e planos de previdência privada, que têm se destacado como opções indispensáveis a um bom planejamento financeiro.

Entenda de que forma seu cliente prefere ser abordado: Vivemos a era da experiência, na qual proporcionar um bom atendimento tornou-se um grande diferencial competitivo. Para atender às expectativas de um consumidor cada vez mais seletivo e conectado, é importante entender de que modo ele prefere ser abordado, se por meio da interação humana, de canais digitais ou uma combinação das duas formas.

Diversifique a oferta para ampliar a carteira: Quando se concentra em apenas um segmento, o corretor limita sua atuação e deixa de oferecer ao segurado uma proteção completa. Ele pode analisar sua base de clientes para identificar produtos que complementem os benefícios daqueles já contratados. Um exemplo é oferecer um plano de previdência para quem possui um seguro de vida, pois ambos visam a proteção do futuro, ou um seguro de vida para quem contratou um seguro auto ou residencial, que geralmente são os produtos mais demandados pelo consumidor

Desmistifique a contratação do seguro de vida: O corretor é o profissional mais capacitado para esclarecer os mitos que cercam o seguro de vida. Destacar seu uso em vida, e não somente nos casos de indenização por morte, contemplando os mais diversos imprevistos, desde a perda temporária de renda até a cobertura de doenças graves, passando pelo planejamento sucessório, pode contribuir para a apresentação do produto ao futuro beneficiário. Mais uma vez, conhecer o cliente e entender seu momento de vida, para identificar como e quando abordá-lo, pode fazer a diferença.

Valorize a previdência privada e as oportunidades que ela traz: Os planos de previdência privada cumprem importante papel na formação de reservas de longo prazo, oferecendo vários diferenciais importantes frente aos demais investimentos, entre eles os benefícios fiscais na modalidade PGBL. Além disso, o produto forma naturalmente uma cauda de relacionamento, na qual o cliente pode demandar o corretor para obter informações sobre o Imposto de Renda ou avaliar se as condições do plano estão adequadas às suas metas, sejam elas de aposentadoria ou constituição de reservas para fins educacionais, abertura de um negócio ou aquisição de um imóvel.

“Por fim, é importante o corretor ter em mente que, quanto mais cedo esse planejamento for iniciado, melhor, pois o investimento se dilui ao longo do tempo, tornando-se muito mais acessível, sustentável e consistente com as necessidades e possibilidades do cliente”, finaliza o diretor comercial da Bradesco Vida e Previdência.

N.F.

Revista Apólice