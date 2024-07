Denise Coelho é a nova diretora de Marketing da MetLife Brasil

A MetLife anuncia Denise Coelho como sua nova diretora de Marketing. Com mais de 25 anos de experiência, a executiva chega com o importante papel de prover e direcionar todas as estratégias de marketing da seguradora. A profissional, que já ocupou e liderou diferentes desafios na área, possui passagens por empresas como Ticket, Sodexo e empresas do mercado financeiro.

“Estou muito feliz em fazer parte da MetLife, uma empresa líder reconhecida mundialmente por suas soluções de proteção, aposentadoria, planejamento e poupança. Atendendo 90 das 100 maiores empresas da Fortune 500 nos EUA, presente em mais de 40 países e com cerca de 49 mil colaboradores, a MetLife tem sido continuamente classificada no top 50 da Fortune 500 por vários anos e faz parte do Índice Dow Jones de Sustentabilidade (DJSI) pelo quinto ano consecutivo. Em 2021, foi incluída no ranking das Empresas mais Admiradas do Mundo pela revista Fortune. Isso é motivo de muito orgulho e estou entusiasmada para contribuir com o setor de Marketing da companhia,” comenta Denise Coelho.

A executiva é formada em Relações Públicas pela FAAP e Ciências da Computação pela UECE e com especializações em Marketing, Administração e Negócios e em Comunicação e Marketing Digital pela ESPM, Curso de Desenvolvimento de Negócios pela HEC Paris e MBA em Gestão de Marketing do Varejo pela Universidade Federal do Ceará.