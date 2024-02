Carlos Alberto Trindade é o novo CEO da Alba Seguradora 

Após a venda da operação do Hospital Aliança para a Rede D’Or, o Grupo Aliança da Bahia retoma suas atividades no setor de seguros. Como parte desse processo, Carlos Alberto de Figueiredo Trindade Filho assumiu o cargo de CEO. Com atuação de mais de quatro décadas no ramo de seguros, Beto Trindade – como é conhecido no mercado – sucede a José Renato de Almeida Gonçalves Tourinho à frente da Alba Seguradora.

A chegada de Trindade à companhia integra o plano estratégico elaborado com a consultoria E&Y para que, nos próximos anos, a Alba se torne uma das líderes nos segmentos que atua.

Desde junho de 2023, Alba Seguradora é o novo nome da centenária Companhia de Seguros Aliança da Bahia – a mais antiga empresa do setor ainda em operação, fundada em 1870. Por mais de uma década, a venda de novas apólices da seguradora foi interrompida – no segmento, o foco da companhia se restringiu à gestão da carteira já existente, no período em que Grupo Aliança deu prioridade à área hospitalar.

Nos seis meses de retomada da operação da Alba, os contratos firmados garantem prêmios que somam R$ 136 milhões nos segmentos de garantia estendida e prestamista, e R$ 144 milhões no de vida.

Na década de 1940, a seguradora foi líder do mercado brasileiro. Ficou entre as dez maiores nas décadas de 1980 e 1990. Em 1995, tornou-se acionista do Brasilcap – a participação atual é de 15,86% do capital social. Em 1997, passou a ser sócia da Aliança do Brasil, participação esta vendida posteriormente à Mapfre Seguradora.

O executivo que já atuava como consultor da Alba Seguradora conta, para o novo cargo, com a experiência de quem já passou pelas áreas Comercial, Marketing, Estratégia e gestão das Business Units de Seguros de Automóveis, Vida, Previdência, Ramos Elementares (incluindo Grandes Riscos) de grandes seguradoras e corretoras de seguros.

Trindade especializou-se na gestão dessas organizações, participando de diversos conselhos de administração e ocupando cargos de vice-presidente e presidente. Entre as instituições de ensino onde desenvolveu suas atividades acadêmicas, destacam-se a London Business School, a Fundação Dom Cabral e a Faculdade de Economia, Administração e Atuária da Universidade de São Paulo (FEA/USP).

