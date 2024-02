23º Congresso terá data especial para início das inscrições

A Fenacor (Federação Nacional dos Corretores de Seguros) definiu um “dia especial” para o início das inscrições no 23º Congresso Brasileiro dos Corretores de Seguros e na EXPOSEG. Será em 1º de março (sexta-feira), data em que se comemora o 459º aniversário de fundação do Rio de Janeiro, a “Cidade Maravilhosa”, que receberá de braços abertos os participantes desses eventos, os quais ocorrerão simultaneamente, nos dias 10, 11 e 12 de outubro deste ano, no centro de convenções EXPO MAG.

Segundo o presidente da Fenacor, Armando Vergilio, a expectativa é de que mais de cinco mil profissionais do mercado, a grande maioria corretores de seguros, além de congressistas, expositores, palestrantes, executivos e técnicos de seguradoras, estarão presentes. “Esse é o mais tradicional e maior evento do mercado de seguros brasileiro. E esta edição representa um passo importante rumo a uma nova era. A Fenacor está empenhada em organizar um evento do mais alto nível”, afirma Vergilio.

Além da EXPOSEG

Na feira de negócios que contará com estandes das maiores seguradoras do País, e do Congresso técnico, que reunirá personalidades do mercado de seguros e de outros segmentos, além de renomados palestrantes, lideranças do setor e autoridades, haverá ainda três shows com artistas consagrados: o primeiro, logo após o jantar de abertura do Congresso; outro no segundo dia; e o terceiro, no encerramento, que será também em comemoração ao “Dia do Corretor de Seguros” (12 de outubro).

Além disso, serão sorteados, ao longo do evento, diversos carros zero km, notebooks e uma Scooter, entre outras novidades. Corretores de Seguros associados aos Sincors terão condições especiais para realizar suas inscrições.

