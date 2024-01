Unifique e 180 Seguros firmam parceria

Compartilhar no

A Unifique, provedora de internet, firmou parceria com a 180 Seguros para iniciar sua nova linha de negócios. A companhia adentra este segmento para agregar valor à experiência dos clientes e complementar o portfólio, que conta com inúmeras soluções para o lar dos seus usuários. Como primeiro passo, a Unifique oferecerá dois planos do Seguro Residencial da 180 Seguros.

“Estamos entusiasmados com a parceria com a 180 e em como este passo reforça nosso compromisso em cuidar não apenas da conexão, mas também dos lares de nossos clientes. Falar em seguro pode parecer algo complicado para os consumidores, mas, na verdade, é algo que facilita a vida das pessoas, principalmente em casos de emergências. Aqui no Sul, temos fenômenos climáticos atípicos, por isso queremos oferecer mais segurança para os nossos clientes e melhorar consequentemente a experiência deles conosco. Algo que idealizamos desde o início foi uma contratação sem burocracia, oferecendo a comodidade de unificar a cobrança na fatura dos nossos outros serviços de assinatura”, explica o diretor de Comunicação e Marketing da Unifique, Aldo Pasqualini.

A atuação da Unifique sobre o produto, disponibilizado para assinantes e não assinantes da operadora, será focada na venda e acompanhamento da carteira, enquanto a 180 ficará responsável pela operação e atendimento em casos de sinistros. “Enxergamos na parceria uma ótima oportunidade de ganharmos visibilidade no segmento de telecomunicações, e estamos ajudando a Unifique a se diferenciar oferecendo mais um produto que está na jornada do lar do cliente. Esse produto foi desenvolvido pensando no perfil de público que eles atendem, e será integrado na jornada de vendas deles”, explica Mauro Levi D’Ancona, cofundador e CEO da 180 Seguros.

Ainda conforme Pasqualini, a parceria entre as empresas representa um verdadeiro horizonte de avanço: não será exclusivamente para o seguro residencial e se estenderá para outros produtos. A provedora de internet e a seguradora já estão em conversas avançadas para disponibilizar novas soluções ao mercado num futuro próximo, alinhado com a missão direta da Unifique de proporcionar facilidades para a vida dos usuários. “Embora o principal foco sejam soluções de telecomunicações, ampliar a oferta de serviços securitários, financeiros e de saúde fará cada vez mais parte das nossas ações. Com essa união, a Unifique dá mais um passo na consolidação de sua proposta de valor, como uma empresa de tecnologia que entrega serviços em várias frentes”, completa o executivo.

