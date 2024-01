Seguradoras realizam operações especiais no Rio de Janeiro

No último final de semana, o estado do Rio de Janeiro foi atingido por fortes chuvas. Até o momento, 12 pessoas faleceram e uma está desaparecida. O Corpo de Bombeiros e a Defesa Civil seguem em ações por toda a capital, Baixada Fluminense e Região Metropolitana. Para prestarem auxílio nas regiões mais atingidas pela tempestade, seguradoras estão realizando operações especiais.

Uma delas é a Allianz Seguros. A companhia segue trabalhando para ajudar os corretores e segurados da região e dar andamento aos sinistros ocorridos no local. Para isso, a empresa está realizando uma série de ações especiais:

– Trabalho conjunto com a Allianz Partners, empresa do Grupo Allianz de assistência 24 horas, na central e rede de prestadores, para acompanhamento de cada atendimento e fornecimento de todo o suporte adequado aos clientes.

– Estruturação de pátios para recolhimento dos veículos e vistoria no local e por fotos.

– Contato com as oficinas referenciadas da região e confirmação de que estão aptas para recepcionar e reparar carros afetados.

– Análise do sinistro, com times focados na regulação dos processos e no contato com clientes e corretores.

– Contato com os principais corretores parceiros locais para auxiliar no atendimento aos segurados.

A Porto Serviço também está enviando seus prestadores de serviços para auxiliar no resgate de pessoas impactadas pelos alagamentos. Até o momento, as equipes da seguradora auxiliaram na travessia de quase 30 pessoas isoladas em decorrência dos incidentes causados pelas cheias.

Além do auxílio nos resgates, a empresa distribuiu 140 marmitas e 10 cestas básicas para a população em situação de vulnerabilidade. Ao todo, foram destinados para a operação sete prestadores da Porto Serviço, que contam com uma picape própria para atuação em alagamentos, uma moto aquática, além de cinco motocicletas especiais.

Durante os próximos dias, as equipes da seguradora permanecerão nos municípios do Rio de Janeiro, prestando todo o auxílio necessário à população atingida pelos fenômenos climáticos que estão impactando a vida dos moradores locais.

N.F.

Revista Apólice