Seguro residencial ajuda a otimizar o orçamento doméstico anual

O mês de janeiro tem sido bastante chuvoso no Brasil, especialmente nas regiões Centro-Oeste, Sudeste e Nordeste, e no estado do Paraná, condições que foram antecipadas pelo Inmet (Instituto Nacional de Meteorologia) no fim do ano passado. Neste contexto, ter o lar protegido diante de fenômenos climáticos típicos deste período, os quais são potencializados pelo El Niño, torna-se fundamental, e o seguro residencial emerge como uma solução eficaz em termos de custo-benefício.

No produto da BB Seguros, três das ocorrências mais comuns no período, que são as de danos por água, danos elétricos e por vendaval, são cobertas em quaisquer dos planos disponíveis, o que representa um custo mensal menor que R$ 20. “No verão costuma aumentar a quantidade de chuvas, frequentemente acompanhadas por queda de raio e ventanias intensas. Os danos resultantes dessas condições podem ter um impacto significativo nas finanças familiares”, pontua Emerson Nagata, superintendente executivo de Negócios e Soluções em Danos da Brasilseg, uma empresa BB Seguros.

As coberturas de Danos Elétricos, Danos por Água e Vendaval, portanto, podem ser recursos importantes na preservação do planejamento financeiro. Veja abaixo como cada uma dessas coberturas funciona:

Danos Elétricos

Garante a cobertura para danos ao seu patrimônio causados por variações anormais de tensão, curto-circuito, calor gerado acidentalmente por eletricidade, descargas elétricas, eletricidade estática e raios. A cobertura também garante fiação, dispositivos de proteção e instalações eletrônicas ou elétricas.

Danos por Água

Proteção para danos causados por água proveniente de chuva ou temporal, proteção contra danos ocasionados por inundações, ajudando a recuperar estragos causados pela entrada excessiva de água. Além de compreender casos de rompimento de tubulações e vazamentos, oferecendo suporte na reparação dos estragos causados.

Cobertura para Vendaval



Oferece proteção para casos de danos materiais causados à propriedade em decorrência de ventos fortes, tempestades, furacões, ciclones, tornados e granizo.

N.F.

Revista Apólice